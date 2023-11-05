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Colegios | El Comercio Perú
ECData

Vigilando las aulas: ¿cuántos casos de presunta violencia han sido reportados en el colegio de tus hijos?

En lo que va del 2023, se han presentado, en promedio, 50 reportes por presunta violencia escolar ante el SíseVe, un portal del Ministerio de Educación que sirve para registrar casos de abuso a escolares por parte del personal educativo o de otros alumnos. Tras acceder a información de la plataforma mediante la Ley de Transparencia, ECData pone a disposición de los lectores una herramienta para monitorizar los reportes en los distintos colegios del país.

Importante: Que un colegio presente más casos no implica necesariamente que en este exista más violencia. La cantidad de reportes puede responder a un mayor compromiso por cumplir la normativa del Ministerio de Educación o a un mayor número de alumnos matriculados. Desde El Comercio incentivamos a que los colegios continúen reportando todo acto de presunta violencia en las aulas.

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La información presentada está actualizada al 30 de setiembre del 2023. Debido a que implica pedidos de información, procesamiento y análisis, la data se actualizará de manera trimestral.

Seis de cada 10 casos de ‘bullying’ en colegios del Perú se registran en secundaria

Desde el 2013, el portal SíSeVe, del Ministerio de Educación, ha recibido 37.544 reportes de presunta violencia entre escolares.

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Mírala el lunes 6 de noviembre

Cada día se reportan 18 casos de violencia de profesores alumnos

Entre enero y septiembre del 2023 se han registrado 4.879 presuntos abusos por parte de personal educativo ante el portal SíseVe, la segunda cifra más alta desde que se creó el sistema.

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Mírala el martes 7 de noviembre

El Estado invierte menos del 0,01% del presupuesto en educación para frenar la violencia en las aulas

Este año, el Estado solo ha asignado S/2,24 millones para programas contra el bullying y la violencia sexual en colegios.

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Investigación: Ariana Lira Delcore, Ana Bazo Reisman, Mayté Ciriaco Ruiz, Gino Alva Olivera y Jorge Falen.

Ilustración: Víctor Aguilar.

Realización: Nuevas Narrativas EC.