En lo que va del 2023, se han presentado, en promedio, 50 reportes diarios por presunta violencia escolar ante el SíseVe, un portal del Ministerio de Educación que sirve para registrar casos de abuso a escolares por parte del personal educativo o de otros alumnos. Tras acceder a información de la plataforma mediante la Ley de Transparencia,
ECData pone a disposición de los lectores una herramienta para monitorizar los reportes en los distintos colegios del país.
Importante: Que un colegio presente más casos no implica necesariamente que en este exista más violencia. La cantidad de reportes puede responder a un mayor compromiso por cumplir la normativa del Ministerio de Educación o a un mayor número de alumnos matriculados. Desde El Comercio incentivamos a que los colegios continúen reportando todo acto de presunta violencia en las aulas.
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HUAMANTANGA
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HUANCANE
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HUANCAPON
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HUANCARAYLLA
HUANCARQUI
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HUANCASPATA
HUANCAVELICA
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HUANDO
HUANDOVAL
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HUANOQUITE
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HUANTAN
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HUAÑEC
HUAQUIRCA
HUARAL
HUARANCHAL
HUARANGO
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HUARIACA
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LA FLORIDA
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LALAQUIZ
LAMAS
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LAMBAYEQUE
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LAMPA
LAMUD
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LANGUI
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LARAMATE
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LARIA
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LIRCAY
LIVITACA
LLACANORA
LLACLLIN
LLALLI
LLAMA
LLAMELLIN
LLAPA
LLAPO
LLATA
LLAUTA
LLAYLLA
LLIPA
LLIPATA
LLOCHEGUA
LLOCLLAPAMPA
LLOQUE
LLUMPA
LLUSCO
LLUTA
LOBITOS
LOCROJA
LOCUMBA
LOMAS
LONGAR
LONGOTEA
LONGUITA
LONYA CHICO
LONYA GRANDE
LOS AQUIJES
LOS BAÑOS DEL INCA
LOS CHANKAS
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LUCMA
LUCRE
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LURICOCHA
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LURIN
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MACA
MACARI
MACATE
MACHAGUAY
MACHE
MACHUPICCHU
MACUSANI
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MAGDALENA
MAGDALENA DE CAO
MAGDALENA DEL MAR
MAJES
MALA
MANANTAY
MANAS
MANCORA
MANCOS
MANGAS
MANCOS
MANGAS
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MANTA
MANU
MAÑAZO
MAQUIA
MARA
MARANGANI
MARANURA
MARAS
MARCABAL
MARCABAMBA
MARCAPATA
MARCAPOMACOCHA
MARCARA
MARCAS
MARCAVELICA
MARCO
MARCONA
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MARÍA
MARÍA PARADO DE BELLIDO
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MARIANO MELGAR
MARIANO NICOLÁS VALCÁRCEL
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MEJIA
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OCOÑA
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OLLEROS
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OMIA
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SAN JUAN DE RONTOY
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SAN LORENZO
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SAN SILVESTRE DE COCHAN
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SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO
SANTA ANA DE TUSI
SANTA ANITA
SANTA BÁRBARA DE CARHUACAYAN
SANTA CATALINA
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SANTA CRUZ
SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
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SANTA EULALIA
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SANTA LUCIA
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SANTA MARÍA DEL VALLE
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SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA
SANTA ROSA DE OCOPA
SANTA ROSA DE QUIVES
SANTA ROSA DE SACCO
SANTA TERESA
SANTIAGO
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SUPE
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TAHUANIA
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TAMBO
TAMBO DE MORA
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TAMBOPATA
TAMBURCO
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TANTARA
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TAPO
TAPUC
TARACO
TARAPOTO
TARATA
TARAY
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TARMA
TARUCACHI
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TICAPAMPA
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TICLLOS
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TINTAY
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TINYAHUARCO
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TIRAPATA
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TOMAS
TOMAY KICHWA
TOMEPAMPA
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TORAYA
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TORO
TORRES CAUSANA
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La información presentada está actualizada al 30 de setiembre del 2023. Debido a que implica pedidos de información, procesamiento y análisis, la data se actualizará de manera trimestral.
Desde el 2013, el portal SíSeVe, del Ministerio de Educación, ha recibido 37.544 reportes de presunta violencia entre escolares.
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Entre enero y septiembre del 2023 se han registrado 4.879 presuntos abusos por parte de personal educativo ante el portal SíseVe, la segunda cifra más alta desde que se creó el sistema.
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Este año, el Estado solo ha asignado S/2,24 millones para programas contra el bullying y la violencia sexual en colegios.
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Investigación: Ariana Lira Delcore, Ana Bazo Reisman, Mayté Ciriaco Ruiz, Gino Alva Olivera y Jorge Falen.
Ilustración: Víctor Aguilar.
Realización: Nuevas Narrativas EC.