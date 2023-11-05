En lo que va del 2023, se han presentado, en promedio, 50 reportes por presunta violencia escolar ante el SíseVe, un portal del Ministerio de Educación que sirve para registrar casos de abuso a escolares por parte del personal educativo o de otros alumnos. Tras acceder a información de la plataforma mediante la Ley de Transparencia,
ECData pone a disposición de los lectores una herramienta para monitorizar los reportes en los distintos colegios del país.
Importante: Que un colegio presente más casos no implica necesariamente que en este exista más violencia. La cantidad de reportes puede responder a un mayor compromiso por cumplir la normativa del Ministerio de Educación o a un mayor número de alumnos matriculados. Desde El Comercio incentivamos a que los colegios continúen reportando todo acto de presunta violencia en las aulas.
Busca aquí
el colegio a monitorear
Filtrar por:
Colegio:
Todos
Región:
Todos
AMAZONAS
ÁNCASH
APURÍMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUÁNUCO
ICA
JUNÍN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTÍN
TACNA
TUMBES
UCAYALI
Distrito:
Todos
ABANCAY
ABELARDO PARDO LEZAMETA
ACARÍ
ACAS
ACCHA
ACCOMARCA
ACHOMA
ACO
ACOBAMBA
ACOCHACA
ACOCRO
ACOLLA
ACOMAYO
ACOPAMPA
ACORA
ACORIA
ACOS
ACOS VINCHOS
ACOSTAMBO
ACRAQUIA
ACZO
AGALLPAMPA
AGUA BLANCA
AGUAS VERDES
AHUAC
AHUAYCHA
AIJA
AJOYANI
ALCA
ALCAMENCA
ALEXANDER VON HUMBOLDT
ALIS
ALLAUCA
ALONSO DE ALVARADO
ALTO BIAVO
ALTO DE LA ALIANZA
ALTO INAMBARI
ALTO LARAN
ALTO PICHIGUA
ALTO SAPOSOA
ALTO SELVA ALEGRE
ALTO TAPICHE
AMANTANI
AMARILIS
AMASHCA
AMBAR
AMBO
AMOTA
ANANEA
ANAPIA
ANCAHUASI
ANCHIHUAY
ANCHONGA
ANCO
ANCO_HUALLO
ANCÓN
ANDABAMBA
ANDAGUA
ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLILLAS
ANDAJES
ANDAMARCA
ANDARAPA
ANDARAY
ANDAYMARCA
ANDOAS
ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY
ANGASMARCA
ANGUIA
ANRA
ANTA
ANTABAMBA
ANTAUTA
ANTIOQUIA
ANTONIO RAYMONDI
APARICIO POMARES
APATA
APLAO
APONGO
AQUIA
ARAHUAY
ARAMANGO
ARANCAY
ARAPA
ARENAL
AREQUIPA
ARMA
ASCENSIÓN
ASCOPE
ASIA
ASILLO
ASUNCIÓN
ATAQUERO
ATAVILLOS ALTO
ATAVILLOS BAJO
ATE
ATICO
ATUNCOLLA
AUCALLAMA
AUCARA
AURAHUA
AWAJUN
AYABACA
AYACUCHO
AYAHUANCO
AYAPATA
AYAVI
AYAVIRI
AYNA
AYO
AZÁNGARO
BAGUA
BAGUA GRANDE
BAJO BIAVO
BALSAPUERTO
BALSAS
BAMBAMARCA
BAÑOS
BARRANCA
BARRANCO
BARRANQUITA
BELÉN
BELLA UNIÓN
BELLAVISTA
BELLAVISTA DE LA UNIÓN
BERNAL
BOLÍVAR
BOLOGNESI
BOQUERON
BREÑA
BUENA VISTA ALTA
BUENOS AIRES
BULDIBUYO
CABANA
CABANACONDE
CABANILLA
CABANILLAS
CACATACHI
CÁCERES DEL PERÚ
CACHACHI
CACHICADAN
CACHIMAYO
CAHUAC
CAHUACHO
CAHUAPANAS
CAICAY
CAJA
CAJABAMBA
CAJACAY
CAJAMARCA
CAJARURO
CAJATAMBO
CAJAY
CALAMARCA
CALANA
CALANGO
CALAPUJA
CALCA
CALETA DE CARQUIN
CALLAHUANCA
CALLALLI
CALLANMARCA
CALLAO
CALLAYUC
CALLERIA
CALQUIS
CALZADA
CAMANÁ
CAMANTI
CAMILACA
CAMINACA
CAMPANILLA
CAMPORREDONDO
CAMPOVERDE
CANARIA
CANAYRE
CANCHABAMBA
CANCHAQUE
CANCHAYLLO
CANDARAVE
CANGALLO
CANIS
CANOAS DE PUNTA SAL
CANTA
CAÑARIS
CAPACHICA
CAPACMARCA
CAPAYA
CAPAZO
CAPELO
CARABAMBA
CARABAYLLO
CARACOTO
CARAMPOMA
CARAPO
CARAVELÍ
CARAYBAMBA
CARAZ
CARHUAMAYO
CARHUANCA
CARHUAZ
CARMEN ALTO
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
CARMEN SALCEDO
CARUMAS
CASA GRANDE
CASCA
CASCAS
CASHAPAMPA
CASITAS
CASMA
CASPISAPA
CASTILLA
CASTILLO GRANDE
CASTROVIRREYNA
CATAC
CATACAOS
CATACHE
CATAHUASI
CATILLUC
CAUJUL
CAYALTI
CAYARANI
CAYLLOMA
CAYMA
CAYNA
CAYNARACHI
CCAPI
CCARHUAYO
CCATCA
CCOCHACCASA
CCORCA
CELENDÍN
CERRO AZUL
CERRO COLORADO
CHACAPALPA
CHACAPAMPA
CHACAS
CHACAYAN
CHACCHO
CHACHAPOYAS
CHACHAS
CHACLACAYO
CHACOCHE
CHAGLLA
CHALA
CHALACO
CHALAMARCA
CHALCOS
CHALHUANCA
CHALLABAMBA
CHALLHUAHUACHO
CHAMACA
CHAMBARA
CHANCAY
CHANCAYBAÑOS
CHANCHAMAYO
CHANGUILLO
CHAO
CHAPARRA
CHAPIMARCA
CHARACATO
CHARAT
CHARCANA
CHAUPIMARCA
CHAVIN
CHAVIN DE HUANTAR
CHAVÍN DE PARIARCA
CHAVINILLO
CHAVIÑA
CHAZUTA
CHECCA
CHECRAS
CHEPEN
CHETILLA
CHETO
CHIARA
CHICAMA
CHICCHE
CHICLA
CHICLAYO
CHIGUATA
CHIGUIRIP
CHILCA
CHILCAS
CHILCAYMARCA
CHILCAYOC
CHILETE
CHILIQUIN
CHILLIA
CHIMBOTE
CHINCHA ALTA
CHINCHA BAJA
CHINCHAO
CHINCHAYPUJIO
CHINCHERO
CHINCHEROS
CHINCHIHUASI
CHINCHO
CHINGALPO
CHIPAO
CHIQUIAN
CHIRINOS
CHIVAY
CHOCHOPE
CHOCO
CHOCOPE
CHOCOS
CHOJATA
CHOLON
CHONGOS ALTO
CHONGOS BAJO
CHONGOYAPE
CHONTABAMBA
CHONTALI
CHORAS
CHOROPAMPA
CHOROS
CHORRILLOS
CHOTA
CHUCUITO
CHUGAY
CHUGUR
CHULUCANAS
CHUMPI
CHUMUCH
CHUNGUI
CHUPA
CHUPACA
CHUPAMARCA
CHUQUIBAMBA
CHUQUIBAMBILLA
CHUQUIS
CHURCAMPA
CHURUBAMBA
CHUSCHU
CIENEGUILLA
CIUDAD NUEVA
COALAQUE
COASA
COATA
COAYLLO
COCACHACRA
COCHABAMBA
COCHAMAL
COCHAMARCA
COCHAPETI
COCHARCAS
COCHAS
COCHORCO
CODO DEL POZUZO
COISHCO
COJATA
COLAN
COLASAY
COLCA
COLCABAMBA
COLCAMAR
COLCHA
COLONIA
COLPAS
COLQUEMARCA
COLQUEPATA
COLQUIOC
COLTA
COMANDANTE NOEL
COMAS
COMBAPATA
CONCEPCIÓN
CONCHAMARCA
CONCHUCOS
CONDEBAMBA
CONDOROMA
CONGALLA
CONGAS
CONILA
CONIMA
CONSTITUCIÓN
CONTAMANA
CONTUMAZA
COPALLIN
COPANI
COPORAQUE
CORACORA
CORANI
CORCULLA
CÓRDOVA
CORIS
CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA
CORONGO
COROSHA
CORRALES
CORTEGANA
COSME
COSPAN
COTABAMBAS
COTAHUASI
COTAPARACO
COTARUSE
COVIRIALI
COYA
COYLLURQUI
CRISTO NOS VALGA
CRUCERO
CUCHUMBAYA
CUENCA
CUISPES
CULEBRAS
CULLHUAS
CUMBA
CUÑUMBUQUI
CUPISNIQUE
CURA MORI
CURAHUASI
CURGOS
CURIBAYA
CURICACA
CURIMANA
CURPAHUASI
CUSCA
CUSCO
CUSIPATA
CUTERVO
CUYOCUYO
DANIEL ALOMÍA ROBLES
DANIEL HERNÁNDEZ
DEAN VALDIVIA
DESAGUADERO
ECHARATE
EDUARDO VILLANUEVA
EL AGUSTINO
EL ALTO
EL CARMEN
EL CARMEN DE LA FRONTERA
EL CENEPA
EL ESLABÓN
EL INGENIO
EL MANTARO
EL MILAGRO
EL PORVENIR
EL PRADO
EL TALLAN
EL TAMBO
ELEAZAR GUZMÁN BARRON
ENCAÑADA
ESPINAR
ETEN
ETEN PUERTO
FERNANDO LORES
FERREÑAFE
FIDEL OLIVAS ESCUDERO
FITZCARRALD
FLORENCIA DE MORA
FLORIDA
FRIAS
GAMARRA
GORGOR
GOYLLARISQUIZGA
GRANADA
GREGORIO PITA
GROCIO PRADO
GUADALUPE
GUADALUPITO
HAQUIRA
HERMÍLIO VALDIZAN
HÉROES ALBARRACÍN
HEROÍNAS TOLEDO
HONORIA
HUABAL
HUAC-HUAS
HUACACHI
HUACAÑA
HUACAR
HUACASCHUQUE
HUACAYBAMBA
HUACCANA
HUACCHIS
HUACHAC
HUACHIS
HUACHO
HUACHOCOLPA
HUACHON
HUACHOS
HUACLLAN
HUACRACHUCO
HUACULLANI
HUALGAYOC
HUALHUAS
HUALLA
HUALLAGA
HUALLANCA
HUALMAY
HUAMACHUCO
HUAMALI
HUAMANCACA CHICO
HUAMANGUILLA
HUAMANTANGA
HUAMBALPA
HUAMBO
HUAMBOS
HUAMPARA
HUANCA
HUANCABAMBA
HUANCAN
HUANCANE
HUANCANO
HUANCAPI
HUANCAPON
HUANCARAMA
HUANCARANI
HUANCARAY
HUANCARAYLLA
HUANCARQUI
HUANCAS
HUANCASPATA
HUANCAVELICA
HUANCAYO
HUANCHACO
HUANDO
HUANDOVAL
HUANIPACA
HUANOQUITE
HUANTA
HUANTAN
HUANTAR
HUANUARA
HUANUCO
HUANUHUANU
HUAÑEC
HUAQUIRCA
HUARAL
HUARANCHAL
HUARANGO
HUARAZ
HUARI
HUARIACA
HUARIBAMBA
HUARICOLCA
HUARMACA
HUARMEY
HUARO
HUAROCHIRI
HUAROCONDO
HUAROS
HUASAHUASI
HUASICANCHA
HUASMIN
HUASO
HUATA
HUATASANI
HUAURA
HUAY-HUAY
HUAYAN
HUAYLAS
HUAYLLABAMBA
HUAYLLACAYAN
HUAYLLAHUARA
HUAYLLAN
HUAYLLATI
HUAYLLAY
HUAYLLAY GRANDE
HUAYO
HUAYOPATA
HUAYTARA
HUAYUCACHI
HUEPETUHE
HUICUNGO
HUIMBAYOC
HUIPOCA
HUMAY
IBERIA
ICA
ICHOCAN
ICHUPAMPA
IGNACIO ESCUDERO
IGUAIN
ILABAYA
ILAVE
ILLIMO
ILO
IMAZA
IMPERIAL
INAMBARI
INCAHUASI
INCHUPALLA
INDEPENDENCIA
INDIANA
INGENIO
INGUILPATA
INKAWASI
IÑAPARI
IPARIA
IQUITOS
IRAZOLA
ISLAY
ITE
ITUATA
IZCUCHACA
JACAS CHICO
JACAS GRANDE
JACOBO HUNTER
JAÉN
JAMALCA
JANGAS
JANJAILLO
JAQUI
JAUJA
JAYANCA
JAZAN
JEBEROS
JENARO HERRERA
JEPELACIO
JEQUETEPEQUE
JESÚS
JESÚS MARÍA
JESÚS NAZARENO
JILILI
JIRCAN
JIVIA
JOSÉ CRESPO Y CASTILLO
JOSÉ DOMINGO CHOQUEHUANCA
JOSÉ GÁLVEZ
JOSÉ LEONARDO ORTIZ
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
JOSÉ MANUEL QUIROZ
JOSÉ MARÍA QUIMPER
JOSÉ SABOGAL
JUAN ESPINOZA MEDRANO
JUAN GUERRA
JUANJUÍ
JULCAMARCA
JULCAN
JULCÁN
JULI
JULIACA
JUMBILLA
JUNIN
KAQUIABAMBA
KELLUYO
KIMBIRI
KISHUARA
KOSÑIPATA
KUNTURKANKI
LA ARENA
LA BANDA DE SHILCAYO
LA BREA
LA CAPILLA
LA COIPA
LA CRUZ
LA ESPERANZA
LA FLORIDA
LA HUACA
LA JALCA
LA JOYA
LA LIBERTAD
LA LIBERTAD DE PALLAN
LA MATANZA
LA MERCED
LA MOLINA
LA MORADA
LA OROYA
LA PAMPA
LA PECA
LA PERLA
LA PUNTA
LA RAMADA
LA TINGUIÑA
LA UNIÓN
LA VICTORIA
LA YARADA LOS PALOS
LABERINTO
LACHAQUI
LAGUNAS
LAJAS
LALAQUIZ
LAMAS
LAMAY
LAMBAYEQUE
LAMBRAMA
LAMBRAS
LAMPA
LAMUD
LANCONES
LANGA
LANGUI
LARAMARCA
LARAMATE
LARAOS
LAREDO
LARES
LARI
LARIA
LAS AMAZONAS
LAS LOMAS
LAS PIEDRAS
LAS PIRIAS
LAYO
LEIMEBAMBA
LEONCIO PRADO
LEONOR ORDÓÑEZ
LEVANTO
LIMA
LIMATAMBO
LIMBANI
LINCE
LIRCAY
LIVITACA
LLACANORA
LLACLLIN
LLALLI
LLAMA
LLAMELLIN
LLAPA
LLAPO
LLATA
LLAUTA
LLAYLLA
LLIPA
LLIPATA
LLOCHEGUA
LLOCLLAPAMPA
LLOQUE
LLUMPA
LLUSCO
LLUTA
LOBITOS
LOCROJA
LOCUMBA
LOMAS
LONGAR
LONGOTEA
LONGUITA
LONYA CHICO
LONYA GRANDE
LOS AQUIJES
LOS BAÑOS DEL INCA
LOS CHANKAS
LOS MOROCHUCOS
LOS OLIVOS
LOS ORGANOS
LUCMA
LUCRE
LUNAHUANA
LURICOCHA
LURIGANCHO
LURIN
LUYA
LUYANDO
MACA
MACARI
MACATE
MACHAGUAY
MACHE
MACHUPICCHU
MACUSANI
MADRE DE DIOS
MAGDALENA
MAGDALENA DE CAO
MAGDALENA DEL MAR
MAJES
MALA
MANANTAY
MANAS
MANCORA
MANCOS
MANGAS
MANCOS
MANGAS
MANSERICHE
MANTA
MANU
MAÑAZO
MAQUIA
MARA
MARANGANI
MARANURA
MARAS
MARCABAL
MARCABAMBA
MARCAPATA
MARCAPOMACOCHA
MARCARA
MARCAS
MARCAVELICA
MARCO
MARCONA
MARGOS
MARÍA
MARÍA PARADO DE BELLIDO
MARIANO DAMASO BERAUN
MARIANO MELGAR
MARIANO NICOLÁS VALCÁRCEL
MARÍAS
MARIATANA
MARISCAL BENAVIDES
MARISCAL CÁCERES
MARISCAL CASTILLA
MARMOT
MASIN
MASISEA
MASMA
MASMA CHICCHE
MATAHUASI
MATALAQUE
MATARA
MATO
MATUCANA
MAZAMARI
MAZAN
MEGANTONI
MEJIA
MI PERÚ
MICAELA BASTIDAS
MIGUEL CHECA
MIGUEL IGLESIAS
MIRACOSTA
MIRAFLORES
MIRGAS
MITO
MOCHE
MOCHUMI
MOHO
MOLINO
MOLINOPAMPA
MOLLEBAMBA
MOLLEBAYA
MOLLENDO
MOLLEPAMPA
MOLLEPATA
MONSEFU
MONTERO
MONTEVIDEO
MONZÓN
MOQUEGUA
MORALES
MORCOLL
MORO
MOROCOCHA
MORONA
MORROPE
MORROPON
MOSOC LLACTA
MOTUPE
MOYA
MOYOBAMBA
MUÑANI
MUQUIYAUYO
NAMBALLE
NAMORA
NANCHOC
NAPO
NASCA
NAUTA
NAVAN
NEPEÑA
NESHUYA
NICASIO
NICOLÁS DE PIEROLA
NIEPOS
NIEVA
NINABAMBA
NINACACA
NUEVA ARICA
NUEVA CAJAMARCA
NUEVA REQUENA
NUEVE DE JULIO
NUEVO CHIMBOTE
NUEVO IMPERIAL
NUEVO OCCORO
NUEVO PROGRESO
NUÑOA
ÑAHUIMPUQUIO
OBAS
OCALLI
OCAÑA
OCOBAMBA
OCONGATE
OCOÑA
OCORURO
OCOYO
OCROS
OCUCAJE
OCUMAL
OCUVIRI
OLLACHEA
OLLANTAYTAMBO
OLLARAYA
OLLEROS
OLMOS
OMACHA
OMATE
OMIA
ONDORES
ONGOY
ORCOPAMPA
ORCOTUNA
OROPESA
ORURILLO
OTUZCO
OXAMARCA
OXAPAMPA
OYON
OYOTUN
PACAIPAMPA
PACANGA
PACARAN
PACARAOS
PACASMAYO
PACAYCASA
PACCARITAMBO
PACCHA
PACCHO
PACHACAMAC
PACHACONAS
PACHACUTEC
PACHANGARA
PACHAS
PACHIA
PACHIZA
PACLLON
PACOCHA
PACORA
PACUCHA
PADRE ABAD
PAICO
PAIJAN
PAIMAS
PAITA
PAJARILLO
PALCA
PALCAMAYO
PALCAZU
PALLASCA
PALLPATA
PALPA
PAMPA HERMOSA
PAMPACOLCA
PAMPAMARCA
PAMPAROMAS
PAMPAS
PAMPAS DE HOSPITAL
PAMPAS GRANDE
PANAO
PANCAN
PANGOA
PAPAYAL
PARACAS
PARAMONGA
PARANDAY
PARARIN
PARAS
PARATIA
PARCO
PARCONA
PARCOY
PARDO MIGUEL
PARIACOTO
PARIAHUANCA
PARINARI
PARIÑAS
PAROBAMBA
PARURO
PASTAZA
PATAMBUCO
PATAPO
PATAZ
PATIVILCA
PAUCAR
PAUCARA
PAUCARBAMBA
PAUCARCOLLA
PAUCARPATA
PAUCARTAMBO
PAUCAS
PAUSA
PAZOS
PEBAS
PEDRO GÁLVEZ
PEDRO VILCA APAZA
PERENE
PHARA
PIAS
PICHACANI
PICHANAQUI
PICHARI
PICHIGUA
PICHIRHUA
PICHOS
PICOTA
PICSI
PILCOMAYO
PILCUYO
PILLCO MARCA
PILLPINTO
PILLUANA
PILPICHACA
PIMENTEL
PIMPINGOS
PINRA
PINTO RECODO
PION
PIRA
PISAC
PISACOMA
PISCO
PISCOBAMBA
PISCOYACU
PISUQUIA
PITIPO
PITUMARCA
PIURA
PLATERIA
POCOHUANCA
POCOLLAY
POLOBAYA
POLVORA
POMABAMBA
POMACANCHA
POMACANCHI
POMACOCHA
POMAHUACA
POMALCA
POMATA
PONTO
POROTO
POROY
POSIC
POZUZO
PROGRESO
PROVIDENCIA
PUCALA
PUCARA
PUCAYACU
PUCUSANA
PUCYURA
PUEBLO LIBRE
PUEBLO NUEVO
PUENTE PIEDRA
PUERTO BERMÚDEZ
PUERTO INCA
PUINAHUA
PULAN
PULLO
PUNCHANA
PUNCHAO
PUNO
PUNTA DE BOMBÓN
PUNTA HERMOSA
PUNTA NEGRA
PUÑOS
PUQUINA
PUQUIO
PURUS
PUSI
PUTINA
PUTUMAYO
PUYCA
PUYUSCA
QUEHUE
QUELLOUNO
QUERCO
QUERECOTILLO
QUEROBAMBA
QUEROCOTILLO
QUEROCOTO
QUEROPALCA
QUICACHA
QUICHUAS
QUILAHUANI
QUILCA
QUILCAPUNCU
QUILCAS
QUILLO
QUILMANA
QUINISTAQUILLAS
QUINOCAY
QUINUA
QUINUABAMBA
QUIÑOTA
QUIQUIJANA
QUIRUVILCA
QUISQUI (KICHKI)
QUITO-ARMA
QUIVILLA
RAGASH
RAHUAPAMPA
RAMÓN CASTILLA
RANRACANCHA
RANRAHIRCA
RAPAYAN
RAYMONDI
RÁZURI
RECUAY
REQUE
REQUENA
RICARDO PALMA
RICRAN
RÍMAC
RINCONADA LLICUAR
RÍO GRANDE
RIO MAGDALENA
RÍO NEGRO
RÍO SANTIAGO
RÍO TAMBO
RIOJA
RIPAN
ROCCHACC
RONDOCAN
RONDOS
ROSARIO
ROSASPATA
RUMISAPA
RUPA-RUPA
SABAINO
SABANDIA
SACANCHE
SACHACA
SACSAMARCA
SAISA
SALAMANCA
SALAS
SALAVERRY
SALCABAMBA
SALCAHUASI
SALITRAL
SALLIQUE
SALPO
SAMA
SAMAN
SAMANCO
SAMEGUA
SAMUEL PASTOR
SAMUGARI
SAN AGUSTÍN
SAN ANDRÉS
SAN ANDRÉS DE CUTERVO
SAN ANDRÉS DE TUPICOCHA
SAN ANTON
SAN ANTONIO
SAN ANTONIO DE ANTAPARCO
SAN ANTONIO DE CHUCA
SAN ANTONIO DE CUSICANCHA
SAN BARTOLO
SAN BARTOLOMÉ
SAN BENITO
SAN BERNARDINO
SAN BORJA
SAN BUENAVENTURA
SAN CLEMENTE
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL DE RAJAN
SAN DAMIAN
SAN FELIPE
SAN FERNANDO
SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO DE ASÍS
SAN FRANCISCO DE ASÍS DE YARUSYACAN
SAN FRANCISCO DE CAYRAN
SAN FRANCISCO DE DAGUAS
SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO
SAN FRANCISCO DE YESO
SAN GABAN
SAN HILARIÓN
SAN IGNACIO
SAN ISIDRO
SAN JACINTO
SAN JERÓNIMO
SAN JERÓNIMO DE TUNAN
SAN JOSÉ
SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS
SAN JOSÉ DE LOURDES
SAN JOSÉ DE QUERO
SAN JOSÉ DE SISA
SAN JOSÉ DE TICLLAS
SAN JOSÉ DE USHUA
SAN JOSÉ DEL ALTO
SAN JUAN
SAN JUAN BAUTISTA
SAN JUAN DE BIGOTE
SAN JUAN DE CUTERVO
SAN JUAN DE ISCOS
SAN JUAN DE JARPA
SAN JUAN DE LA VIRGEN
SAN JUAN DE LICUPIS
SAN JUAN DE LURIGANCHO
SAN JUAN DE MIRAFLORES
SAN JUAN DE RONTOY
SAN JUAN DE SIGUAS
SAN JUAN DE TANTARANCHE
SAN JUAN DE TARUCANI
SAN JUAN DE YANAC
SAN JUAN DEL ORO
SAN LORENZO
SAN LORENZO DE QUINTI
SAN LUIS
SAN LUIS DE SHUARO
SAN MARCOS
SAN MARCOS DE ROCCHAC
SAN MARTÍN
SAN MARTÍN DE PORRES
SAN MATEO
SAN MATEO DE OTAO
SAN MIGUEL
SAN MIGUEL DE CAURI
SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE
SAN NICOLÁS
SAN PABLO
SAN PABLO DE PILLAO
SAN PEDRO
SAN PEDRO DE CACHORA
SAN PEDRO DE CAJAS
SAN PEDRO DE CASTA
SAN PEDRO DE CHANA
SAN PEDRO DE CHAULAN
SAN PEDRO DE CORIS
SAN PEDRO DE HUACARPANA
SAN PEDRO DE HUANCAYRE
SAN PEDRO DE LARCAY
SAN PEDRO DE LLOC
SAN PEDRO DE PALCO
SAN PEDRO DE PILLAO
SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO
SAN RAFAEL
SAN RAMÓN
SAN ROQUE DE CUMBAZA
SAN SALVADOR
SAN SALVADOR DE QUIJE
SAN SEBASTIAN
SAN SILVESTRE DE COCHAN
SAN VICENTE DE CAÑETE
SANAGORAN
SANCOS
SANDIA
SANGARARA
SANTA
SANTA ANA
SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO
SANTA ANA DE TUSI
SANTA ANITA
SANTA BÁRBARA DE CARHUACAYAN
SANTA CATALINA
SANTA CATALINA DE MOSSA
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
SANTA CRUZ DE CHUCA
SANTA CRUZ DE COCACHACRA
SANTA CRUZ DE FLORES
SANTA EULALIA
SANTA ISABEL DE SIGUAS
SANTA LEONOR
SANTA LUCIA
SANTA MARÍA
SANTA MARÍA DE CHICMO
SANTA MARÍA DEL MAR
SANTA MARÍA DEL VALLE
SANTA RITA DE SIGUAS
SANTA ROSA
SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA
SANTA ROSA DE OCOPA
SANTA ROSA DE QUIVES
SANTA ROSA DE SACCO
SANTA TERESA
SANTIAGO
SANTIAGO DE ANCHUCAYA
SANTIAGO DE CAO
SANTIAGO DE CHALLAS
SANTIAGO DE CHILCAS
SANTIAGO DE CHOCORVOS
SANTIAGO DE CHUCO
SANTIAGO DE LUCANAMARCA
SANTIAGO DE PAUCARAY
SANTIAGO DE PISCHA
SANTIAGO DE PUPUJA
SANTIAGO DE QUIRAHUARA
SANTIAGO DE SURCO
SANTIAGO DE TUCUMA
SANTIAGO DE TUNA
SANTILLANA
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA
SANTO DOMINGO DE CAPILLAS
SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA
SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
SANTO TOMAS
SANTO TORIBIO
SAÑA
SAÑO
SAPALLANGA
SAPILLICA
SAPOSOA
SARA SARA
SARAYACU
SARHUA
SARIN
SARTIMBAMBA
SATIPO
SAUCE
SAUCEPAMPA
SAURAMA
SAUSA
SAYAN
SAYAPULLO
SAYLA
SAYLLA
SECCLLA
SECHURA
SEPAHUA
SHAMBOYACU
SHAPAJA
SHATOJA
SHILLA
SHIPASBAMBA
SHUNQUI
SICAYA
SICCHEZ
SICSIBAMBA
SICUANI
SIHUAS
SILLAPATA
SIMBAL
SIMON BOLÍVAR
SINA
SINCOS
SINGA
SINSICAP
SITABAMBA
SITACOCHA
SITAJARA
SIVIA
SOCABAYA
SOCOS
SOCOTA
SOLOCO
SONDOR
SONDORILLO
SORAS
SORAYA
SORITOR
SOROCHUCO
SUBTANJALLA
SUCRE
SUITUCANCHA
SULLANA
SUMBILCA
SUNAMPE
SUPE
SUPE PUERTO
SURCO
SURCUBAMBA
SURQUILLO
SUSAPAYA
SUYCKUTAMBO
SUYO
TABACONAS
TABALASOS
TACABAMBA
TACNA
TAHUAMANU
TAHUANIA
TALAVERA
TAMARINDO
TAMBILLO
TAMBO
TAMBO DE MORA
TAMBO GRANDE
TAMBOBAMBA
TAMBOPATA
TAMBURCO
TANTAMAYO
TANTARA
TANTARICA
TAPACOCHA
TAPAIRIHUA
TAPICHE
TAPO
TAPUC
TARACO
TARAPOTO
TARATA
TARAY
TARICA
TARMA
TARUCACHI
TATE
TAUCA
TAYABAMBA
TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS
TENIENTE MANUEL CLAVERO
TIABAYA
TICACO
TICAPAMPA
TICLACAYAN
TICLLOS
TICRAPO
TIGRE
TILALI
TINCO
TINGO
TINGO DE SAPOSOA
TINTA
TINTAY
TINTAY PUNCU
TINYAHUARCO
TIPAN
TIQUILLACA
TIRAPATA
TISCO
TOCACHE
TOMAS
TOMAY KICHWA
TOMEPAMPA
TONGOD
TORATA
TORAYA
TORIBIO CASANOVA
TORO
TORRES CAUSANA
TOTOS
TOURNAVISTA
TRES DE DICIEMBRE
TRES UNIDOS
TRITA
TROMPETEROS
TRUJILLO
TUCUME
TUMAN
TUMAY HUARACA
TUMBADEN
TUMBES
TUPAC AMARU INCA
TUPE
TURPO
TUTI
UBINAS
UCHIZA
UCHUMAYO
UCO
ULCUMAYO
UMARI
UNICACHI
UNIÓN AGUA BLANCA
UNION PROGRESO
UÑON
URACA
URANMARCA
URC
URPAY
URUBAMBA
USICAYOS
USQUIL
UTCO
VARGAS GUERRA
VEGUETA
VEINTISEIS DE OCTUBRE
VELILLE
VENTANILLA
VICCO
VICE
VICHAYAL
VICTOR LARCO HERRERA
VILCA
VILCABAMBA
VILCANCHOS
VILCAS HUAMAN
VILLA EL SALVADOR
VILLA KINTIARINA
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
VILLA RICA
VILLA VIRGEN
VILQUE
VILQUE CHICO
VINCHOS
VIQUES
VIRU
VISCHONGO
VISTA ALEGRE
VITOC
VITOR
VIZCATAN DEL ENE
WANCHAQ
YACUS
YAGUAS
YAMANGO
YAMBRASBAMBA
YAMON
YANAC
YANACANCHA
YANAHUANCA
YANAHUARA
YANAHUAYA
YANAMA
YANAOCA
YANAQUIHUA
YANAS
YANATILE
YANQUE
TINGO
TINGO DE SAPOSOA
TINTA
TINTAY
TINTAY PUNCU
TINYAHUARCO
TIPAN
TIQUILLACA
TIRAPATA
TISCO
TOCACHE
TOMAS
TOMAY KICHWA
TOMEPAMPA
TONGOD
TORATA
TORAYA
TORIBIO CASANOVA
TORO
TORRES CAUSANA
TOTOS
TOURNAVISTA
TRES DE DICIEMBRE
TRES UNIDOS
TRITA
TROMPETEROS
TRUJILLO
TUCUME
TUMAN
TUMAY HUARACA
TUMBADEN
TUMBES
TUPAC AMARU INCA
TUPE
TURPO
TUTI
UBINAS
UCHIZA
UCHUMAYO
UCO
ULCUMAYO
UMARI
UNICACHI
UNIÓN AGUA BLANCA
UNION PROGRESO
UÑON
URACA
URANMARCA
URC
URPAY
URUBAMBA
USICAYOS
USQUIL
UTCO
VARGAS GUERRA
VEGUETA
VEINTISEIS DE OCTUBRE
VELILLE
VENTANILLA
VICCO
VICE
VICHAYAL
VICTOR LARCO HERRERA
VILCA
VILCABAMBA
VILCANCHOS
VILCAS HUAMAN
VILLA EL SALVADOR
VILLA KINTIARINA
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
VILLA RICA
VILLA VIRGEN
VILQUE
VILQUE CHICO
VINCHOS
VIQUES
VIRU
VISCHONGO
VISTA ALEGRE
VITOC
VITOR
VIZCATAN DEL ENE
WANCHAQ
YACUS
YAGUAS
YAMANGO
YAMBRASBAMBA
YAMON
YANAC
YANACANCHA
YANAHUANCA
YANAHUARA
YANAHUAYA
YANAMA
YANAOCA
YANAQUIHUA
YANAS
YANATILE
YANQUE
Periodo:
Todos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2013-2014
2013-2015
2013-2016
2013-2017
2013-2018
2013-2019
2013-2020
2013-2021
2013-2022
2013-2023
2014-2015
2014-2016
2014-2017
2014-2018
2014-2019
2014-2020
2014-2021
2014-2022
2014-2023
2015-2016
2015-2017
2015-2018
2015-2019
2015-2020
2015-2021
2015-2022
2015-2023
2016-2017
2016-2018
2016-2019
2016-2020
2016-2021
2016-2022
2016-2023
2017-2018
2017-2019
2017-2020
2017-2021
2017-2022
2017-2023
2018-2019
2018-2020
2018-2021
2018-2022
2018-2023
2019-2020
2019-2021
2019-2022
2019-2023
2020-2022
2020-2023
2021-2022
2021-2023
2022-2023
UGEL:
Todos
DRE Callao
UGEL 01 - El Porvenir
UGEL 01 San Juan de Miraflores
UGEL 02 - La Esperanza
UGEL 02 Rímac
UGEL 03 - Trujillo Nor Oeste
UGEL 03 Cercado
UGEL 04 - Trujillo Sur Este
UGEL 04 Comas
UGEL 05 San Juan de Lurigancho
UGEL 06 Ate
UGEL 07 San Borja
UGEL 08 Cañete
UGEL 09 Huaura
UGEL 10 Huaral
UGEL 11 Cajatambo
UGEL 12 Canta
UGEL 13 Yauyos
UGEL 14 Oyón
UGEL 15 Huarochirí
UGEL 16 Barranca
UGEL Abancay
UGEL Acobamba
UGEL Acomayo
UGEL Aija
UGEL Alto Amazonas - San Lorenzo
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas
UGEL Ambo
UGEL Andahuaylas
UGEL Angaraes
UGEL Anta
UGEL Antabamba
UGEL Antonio Raimondi
UGEL Arequipa Norte
UGEL Arequipa Sur
UGEL Ascope
UGEL Asunción
UGEL Atalaya
UGEL Ayabaca
UGEL Aymaraes
UGEL Azángaro
UGEL Bagua
UGEL Bellavista
UGEL Bolívar
UGEL Bolognesi
UGEL Bongará
UGEL Cajabamba
UGEL Cajamarca
UGEL Calca
UGEL Camaná
UGEL Canas
UGEL Canchis
UGEL Candarave
UGEL Cangallo
UGEL Carabaya
UGEL Caraveli
UGEL Carhuaz
UGEL Carlos F. Fitzcarrald
UGEL Casma
UGEL Castilla
UGEL Castrovirreyna
UGEL Caylloma
UGEL Celendín
UGEL Chachapoyas
UGEL Chanchamayo
UGEL Chepén
UGEL Chiclayo
UGEL Chincha
UGEL Chincheros
UGEL Chota
UGEL Chucuito
UGEL Chulucanas
UGEL Chumbivilcas
UGEL Chupaca
UGEL Churcampa
UGEL Concepción
UGEL Condesuyos
UGEL Condorcanqui
UGEL Contralmirante Villar
UGEL Contumazá
UGEL Coronel Portillo
UGEL Corongo
UGEL Cotabambas
UGEL Crucero
UGEL Cusco
UGEL Cutervo
UGEL Daniel Alcides Carrión
UGEL Dos de Mayo
UGEL El Collao
UGEL El Dorado
UGEL Espinar
UGEL Ferreñafe
UGEL General Sánchez Cerro
UGEL Gran Chimú
UGEL Grau
UGEL Hualgayoc
UGEL Huallaga
UGEL Huamalíes
UGEL Huamanga
UGEL Huancabamba
UGEL Huancané
UGEL Huancarama
UGEL Huancasancos
UGEL Huancavelica
UGEL Huancayo
UGEL Huanta
UGEL Huánuco
UGEL Huaraz
UGEL Huari
UGEL Huarmaca
UGEL Huarmey
UGEL Huaycabamba
UGEL Huaylas
UGEL Huaytará
UGEL Ibir-Imaza
UGEL Ica
UGEL Ilo
UGEL Intercultural Bilingüe Cenepa
UGEL Intercultural Bilingüe Rio Santiago
UGEL Islay
UGEL Jaen
UGEL Jauja
UGEL Jorge Basadre
UGEL Julcán
UGEL Junin
UGEL La Convención
UGEL La Joya
UGEL La Mar
UGEL La Unión
UGEL Lamas
UGEL Lambayeque
UGEL Lampa
UGEL Lauricocha
UGEL Leoncio Prado
UGEL Loreto - Nauta
UGEL Lucanas
UGEL Luya
UGEL Manu
UGEL Marañon
UGEL Mariscal Cáceres
UGEL Mariscal Luzuriaga
UGEL Mariscal Nieto
UGEL Maynas
UGEL Melgar
UGEL Moho
UGEL Morropón
UGEL Moyobamba
UGEL Nasca
UGEL Ocros
UGEL Otuzco
UGEL Oxapampa
UGEL Pacasmayo
UGEL Pachitea
UGEL Padre Abad
UGEL Paita
UGEL Pallasca
UGEL Palpa
UGEL Pangoa
UGEL Parinacochas
UGEL Paruro
UGEL Pasco
UGEL Pataz
UGEL Paucar de Sarasara
UGEL Paucartambo
UGEL Pichanaki
UGEL Pichari-Kimbiri-Villa Virgen
UGEL Picota
UGEL Pisco
UGEL Piura
UGEL Pomabamba
UGEL Puerto Bermúdez
UGEL Puerto Inca
UGEL Puno
UGEL Purus
UGEL Putumayo
UGEL Quispicanchi
UGEL Ramón Castilla - Caballococha
UGEL Recuay
UGEL Requena
UGEL Rio Ene - Mantaro
UGEL Rio Tambo
UGEL Rioja
UGEL Rodríguez de Mendoza
UGEL San Antonio de Putina
UGEL San Ignacio
UGEL San Marcos
UGEL San Martín
UGEL San Miguel
UGEL San Pablo
UGEL San Román
UGEL Sánchez Carrión
UGEL Sandia
UGEL Santa
UGEL Santa Cruz
UGEL Santiago de Chuco
UGEL Satipo
UGEL Sechura
UGEL Sihuas
UGEL Sucre
UGEL Sullana
UGEL Surcubamba
UGEL Tacna
UGEL Tahuamanu
UGEL Talara
UGEL Tambogrande
UGEL Tambopata
UGEL Tarata
UGEL Tarma
UGEL Tayacaja
UGEL Tocache
UGEL Tumbes
UGEL Ucayali - Contamana
UGEL Urubamba
UGEL Utcubamba
UGEL Ventanilla
UGEL Víctor Fajardo
UGEL Vilcashuamán
UGEL Virú
UGEL Yarowilca
UGEL Yauli
UGEL Yungay
UGEL Yunguyo
UGEL Zarumilla
Gestión pública o privada:
Todos
Pública
Privada
Inicial, primaria o secundaria:
Todos
Básica Alternativa - Avanzado
Básica Alternativa - Inicial e Intermedio
Básica Especial - Inicial
Básica Especial - Primaria
CETPRO
Inicial
Inicial no escolarizado
Otros - Migración
Primaria
Secundaria
Tipo de agresor:
Todos
Personal IE a Escolares
Entre escolares
Buscar
La información presentada está actualizada al 30 de setiembre del 2023. Debido a que implica pedidos de información, procesamiento y análisis, la data se actualizará de manera trimestral.
Desde el 2013, el portal SíSeVe, del Ministerio de Educación, ha recibido 37.544 reportes de presunta violencia entre escolares.
Click para ver la nota
Mírala el lunes 6 de noviembre
Entre enero y septiembre del 2023 se han registrado 4.879 presuntos abusos por parte de personal educativo ante el portal SíseVe, la segunda cifra más alta desde que se creó el sistema.
Click para ver la nota
Mírala el martes 7 de noviembre
Este año, el Estado solo ha asignado S/2,24 millones para programas contra el bullying y la violencia sexual en colegios.
Click para ver la nota
Investigación: Ariana Lira Delcore, Ana Bazo Reisman, Mayté Ciriaco Ruiz, Gino Alva Olivera y Jorge Falen.
Ilustración: Víctor Aguilar.
Realización: Nuevas Narrativas EC.