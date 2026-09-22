A través de la Resolución Ministerial N° 576-2026-MINEDU, el Ministerio de Educación nombró a Luis Alemán Nakamine, viceministro de Gestión Institucional del sector, como director del Liceo Naval Almirante Guise en San Borja.

La norma, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, establece que la encargatura se realiza en adición a sus funciones como viceministro y se mantendrá mientras se designe al titular del referido cargo.

“Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 016-2026-MINEDU establece que el Ministerio de Educación, en el marco de la normativa vigente, realiza las acciones necesarias para la designación del director de la Institución Educativa Pública Liceo Naval Almirante Guise, a cargo de la reorganización de la gestión educativa y gobernanza institucional, establecida por el presente Decreto Supremo. La designación tiene carácter temporal y se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre del 2027”, indica el DS.

Como se recuerda, la institución educativa pasó el último viernes a la administración del Minedu mientras se investiga la presunta agresión sexual contra un alumno del cuarto año de secundaria a manos de seis de estudiantes del quinto año (actualmente recluidos en ‘Maranguita’), dentro de un bus del colegio cuando regresaban de un campeonato de futsal.

Luis Alemán Nakamine

Según su hoja de vida, Luis Alemán Nakamine, en 2025, fue asesor del Despacho Viceministerial de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa, donde estuvo hasta 2026.

Es abogado por la Universidad San Martín de Porres y, en 2024, fue jefe de la Oficina de Administración de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y también desempeñó la jefatura de la Oficina General de Administración de la PCM.