Liceo Naval Almirante Guise ubicado en San Borja. Foto: Andina
Liceo Naval Almirante Guise ubicado en San Borja. Foto: Andina
Por Redacción EC

A través de la Resolución Ministerial N° 576-2026-MINEDU, el Ministerio de Educación nombró a Luis Alemán Nakamine, viceministro de Gestión Institucional del sector, como director del Liceo Naval Almirante Guise en San Borja.

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