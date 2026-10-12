"No vamos a permitir ni aceptar el bullying ni violencia ni acoso sexual", indicó la mandataria. Foto: EC
"No vamos a permitir ni aceptar el bullying ni violencia ni acoso sexual", indicó la mandataria. Foto: EC
Por Redacción EC

La mandataria del Perú, Keiko Fujimori, indicó en conferencia de prensa que entre las nuevas medidas para la gestión de la disciplina escolar aprobadas por el Ministerio de Educación (Minedu), volverán las expulsiones en los colegios a nivel nacional.

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