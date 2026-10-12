La mandataria del Perú, Keiko Fujimori, indicó en conferencia de prensa que entre las nuevas medidas para la gestión de la disciplina escolar aprobadas por el Ministerio de Educación (Minedu), volverán las expulsiones en los colegios a nivel nacional.

“Así como lo ha dicho el ministro Chang, nuevamente vamos a reinstalar las expulsiones, los más malcriados no van a estar en las aulas. Aquí lo importante, y me dirijo a jóvenes, niños y adolescentes, es que por unos pocos estudiantes no vamos a perturbar a la mayoría de estudiantes que vienene a aprender a formarse”, sostuvo Fujimori Higuchi.

Seis alumnos del colegio Liceo Naval permanencen en Maranguita mientras se investigan una presunta agresión sexual en contra de sus compañeros. Foto: captura de video

La jefa de Estado fue enfática e indicó que con el nuevo reglamento los maestros volverán a “corregir, guiar y ayudar a los estudiantes” pues volverán a poner una nota de conducta.

“Al maestro se le respeta. Como me decía el director: ‘no podían llamar la atención, estaban arrinconados”, precisó.

No al buylling

Frente a las cifras de acoso y violencia en el entorno escolar, Keiko Fujimori hizo un llamado a la comunidad escolar para romper el silencio y denunciar cualquier tipo de agresión, se enfatizó que no habrá impunidad para los agresores.

“No vamos a permitir ni aceptar el bullying ni violencia ni acoso sexual. Les digo a los chicos que avisen a los profes al director, porque ese individuo será a puesto disposición del Ministerio Público y Policía Nacional del Perú (PNP). Lo que no va a ocurrir es que nos quedemos callados e indiferentes. No puede pasar que la víctima se va del colegio y el agresor se quede”.