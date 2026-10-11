Temblor de magnitud 5.1 se registra en Camaná, Arequipa. (Foto: IGP)
Temblor de magnitud 5.1 se registra en Camaná, Arequipa. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo se registró la mañana de hoy, domingo 11 de octubre. La magnitud fue de 5.1, tuvo una profundidad de 47 kilómetros y su epicentro se localizó a 16 kilómetros suroeste de Quilca, en la provincia de Camaná, Arequipa, según reporta el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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