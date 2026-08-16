Por Redacción EC

En Perú, la constante actividad sísmica hace que muchas viviendas y establecimientos sean vulnerables ante un posible terremoto, ya sea por su antigüedad, falta de mantenimiento o construcción sin criterios técnicos. En el caso del Centro de Lima, más del 80 % de las casonas antiguas presentan cierto grado de riesgo, mientras que los inmuebles construidos con materiales inadecuados también pueden poner en peligro a sus habitantes. Así, en medio de estos fenómenos naturales, especialistas han resaltado la importancia de contar con una mochila de emergencia equipada con artículos esenciales como, por ejemplo, alimentos, implementos de primeros auxilios, linternas y agua. Sin embargo, preparar este indispensable kit portátil también implica considerar un gasto económico, necesario para contar con los implementos básicos que permitan afrontar adecuadamente un posible sismo en el país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.