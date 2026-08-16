En Perú, la constante actividad sísmica hace que muchas viviendas y establecimientos sean vulnerables ante un posible terremoto, ya sea por su antigüedad, falta de mantenimiento o construcción sin criterios técnicos. En el caso del Centro de Lima, más del 80 % de las casonas antiguas presentan cierto grado de riesgo, mientras que los inmuebles construidos con materiales inadecuados también pueden poner en peligro a sus habitantes. Así, en medio de estos fenómenos naturales, especialistas han resaltado la importancia de contar con una mochila de emergencia equipada con artículos esenciales como, por ejemplo, alimentos, implementos de primeros auxilios, linternas y agua. Sin embargo, preparar este indispensable kit portátil también implica considerar un gasto económico, necesario para contar con los implementos básicos que permitan afrontar adecuadamente un posible sismo en el país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO CUESTA PREPARAR UNA MOCHILA DE EMERGENCIA ANTE UN EVENTUAL TERREMOTO EN EL PERÚ?

A través de un informe de ATV, se pudo conocer a detalle los precios de los artículos indispensables que no pueden faltar en una mochila de emergencia ante un posible terremoto en el Perú. Así, en un recorrido que realizaron por el Mercado Central, ubicado en el Centro de Lima, precisaron que armar este kit cuesta al menos S/120 e incluye artículos básicos. La estimación considera productos de primera necesidad como un botiquín entre S/8 a S/24, una radio de S/20 y una linterna desde S/10, además de alimentos no perecibles, como atún y galletas.

@panamericanatelevision 🎒 Ante la posibilidad de que ocurra un sismo, contar con una mochila de emergencia puede marcar la diferencia durante las primeras horas después de un desastre. Por eso, un equipo de Panamericana Televisión salió a las calles para conocer cuánto cuesta reunir los principales productos necesarios y encontramos opciones para distintos presupuestos. #MochilaDeEmergencia #Sismo #Prevención #INDECI #PanamericanaTV ♬ sonido original - Panamericana Televisión

Asimismo, en una galería del jirón Andahuaylas se pueden encontrar artículos indispensables como silbatos, navajas, encendedores y frazadas, cuyos precios parten desde S/3, S/10 y S/15, respectivamente. Finalmente, los medicamentos básicos, entre ellos analgésicos, antiinflamatorios y antihistamínicos, tienen precios que oscilan entre S/5 y S/25 por unidad en farmacias reconocidas. Sin embargo, el monto puede incrementarse al optar por productos de mayor precio o incorporar artículos adicionales, conforme comparte ATV.

¿QUÉ ZONAS DE LIMA Y CALLAO SERÍAN AFECTADAS ANTE UN TERREMOTO DE 8,8?

En una entrevista para RPP, el especialista en gestión del riesgo de desastres del Indeci, Mario Valenzuela, informó que el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) realizó un simulacro basándose en un terremoto de 8.8 en Lima y Callao. El estudio indicó que entre 4 y 7 millones de personas resultarían afectadas por este desastre natural, debido al tipo de suelo, el nivel de densidad poblacional y el predominio de la autoconstrucción. Entre los distritos identificados con estos factores se encuentran Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Comas, Ancón, San Juan de Lurigancho y Carabayllo.

Según el especialista del Indeci, quien se basó en el informe del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), el mapa de microzonificación sísmica advierte que existen zonas con suelo blando, por lo que las viviendas están expuestas a sufrir fuertes daños. Además los predios antiguos o los que han sido construidos sin asesoría profesional podrían correr la misma suerte, mientras que los edificios de más de 20 pisos han sido levantados con normativa antisísmica vigente. Así, Valenzuela brindó una serie de criterios dirigidos a la población para que puedan revisar sus casas, aunque sostuvo que, ante cualquier duda, es mejor recurrir a un ingeniero o arquitecto.