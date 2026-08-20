Sismo de 7.2 en Ayacucho causa daños en el Poder Judicial y Hospital Regional de Cusco. Foto: Captura de video/América TV
Sismo de 7.2 en Ayacucho causa daños en el Poder Judicial y Hospital Regional de Cusco. Foto: Captura de video/América TV
Por Redacción EC

El fuerte sismo de magnitud 7.2, registrado con epicentro en Coracora, Ayacucho, también se sintió con intensidad en Cusco y provocó los primeros reportes de daños en distintas infraestructuras de la ciudad como la sede del Poder Judicial de Cusco, el Hospital Regional y el histórico Templo de la Compañía de Jesús.

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