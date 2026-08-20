El fuerte sismo de magnitud 7.2, registrado con epicentro en Coracora, Ayacucho, también se sintió con intensidad en Cusco y provocó los primeros reportes de daños en distintas infraestructuras de la ciudad como la sede del Poder Judicial de Cusco, el Hospital Regional y el histórico Templo de la Compañía de Jesús.

Sin embargo, las autoridades precisaron que los daños reportados todavía se encuentran en proceso de verificación y validación, por lo que el panorama podría actualizarse conforme avancen las evaluaciones.

Sismo de 7.2 en Ayacucho causa daños en el Poder Judicial y Hospital Regional de Cusco. Foto: Captura de video/América TV

Rajadura en fachada del Poder Judicial de Cusco

Uno de los primeros puntos que generó preocupación fue la fachada del Poder Judicial de Cusco, donde se observó una grieta vertical que se extiende desde la zona del techo hasta los cimientos de la infraestructura.

La dimensión de la rajadura provocó inicialmente preocupación entre los ciudadanos. No obstante, un representante de la Subgerencia de Prevención de Riesgos de Cusco indicó que la aparente fisura correspondería a una junta de dilatación, por lo que no representaría peligro.

Por su parte, RPP conversó con algunos ciudadanos que transitaban por la zona al momento del sismo, quienes confirmaron que la rajadura apareció tras el fuerte movimiento telúrico. Además, señalaron que varios fragmentos de la estructura se desprendieron y cayeron al suelo.

Reportan daños en el Hospital Regional del Cusco

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, informó que el Hospital Regional del Cusco también habría sido afectado por el fuerte movimiento telúrico.

La autoridad aclaró que los reportes todavía están siendo evaluados antes de determinar oficialmente la magnitud de las afectaciones. “El Hospital regional del Cusco también fue afectado por el sismo; sin embargo, todos los daños reportados están siendo validados”, señaló.

Vásquez explicó que las autoridades continuarán con el monitoreo de la situación ante la posibilidad de que aparezcan nuevos reportes de daños durante las próximas horas. “Nosotros seguiremos monitoreando, para ver si conforme pasan las horas se reporten más daños”, indicó.

Sismo de 7.2 en Ayacucho causa daños en el Poder Judicial y Hospital Regional de Cusco. Foto: Captura de video/América TV

Alcalde de Cusco acudió a la Plaza Mayor

El movimiento telúrico se registró aproximadamente a la 1:00 p. m. y generó momentos de preocupación entre los ciudadanos, varios de los cuales salieron de establecimientos y se dirigieron hacia espacios abiertos para ponerse a buen recaudo. El alcalde provincial del Cusco, Luis Pantoja Calvo, llegó hasta la Plaza Mayor para conocer la situación y recoger los primeros reportes.

El burgomaestre señaló que el sismo fue percibido con fuerza, pero indicó que inicialmente no se habían registrado personas heridas ni víctimas mortales.

“No tenemos (personas lesionadas), daños estructurales grandes tampoco hay. Me dicen que hay una fisura en el Poder Judicial. Más allá de eso no tenemos otro reporte”, informó.

Otro reporte de afectación se registró en la Plaza Mayor del Cusco. Del Templo de la Compañía de Jesús, ubicado junto a la Catedral, se desprendió un fragmento de piedra de aproximadamente el tamaño de un puño.

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