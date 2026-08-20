El fuerte sismo de 7.2 grados en Ayacucho se sintió en diversas regiones del Perú, pero se vivió con intensidad en las zonas cercanas al epicentro en Coracora, Parinachocas. Paola Collazos, corresponsal de Canal N en dicha región, contó detalles sobre cómo vivió el movimiento telúrico desde la misma zona.

Durante su comunicación con Gunter Rave, Collazos reconoció que se encontraba nerviosa debido a la intensidad del movimiento. “Discúlpame el nerviosismo, Gunter, pero como comprenderás, hemos estado en el terremoto de Colombia y ahora nos tocó sentir este terremoto aquí en Ayacucho”, manifestó.

La corresponsal señaló que el sismo se registró aproximadamente a la 1 de la tarde y que fue sentido en distintos puntos de la región Ayacucho. Según explicó, una de las zonas donde el movimiento habría sido percibido con mayor intensidad fue Coracora, distrito ubicado en la provincia de Parinacochas, al sur de la región.

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Nuestra corresponsal Paola Collazos narra cómo se sintió el sismo de magnitud 7.2 en Ayacucho



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Asimismo, Collazos informó que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) en Ayacucho ya realizaba el seguimiento de la situación junto con representantes de las diferentes provincias y distritos de la región.

En ese contexto, la corresponsal mencionó que habían recibido fotografías desde San Cristóbal de Lucanas, donde se reportaba que el movimiento fue percibido con regular intensidad. Algunas de las imágenes mostraban incluso la caída de paredes, aunque en ese momento todavía se recopilaba información sobre la magnitud de los daños.

“Hay algunas fotografías que están enviando los representantes donde indican que, por ejemplo, en San Cristóbal de Lucanas se ha sentido con regular intensidad; hay algunas fotografías que indican caída de paredes”, explicó a Canal N.

Fuerte sismo de magnitud 7.2 se registró en Ayacucho: sigue las últimas noticias y reacciones | IGP

Como se sabe, un fuerte sismo de magnitud 7.2 se registró en la tarde de este jueves 20 de agosto en el departamento de Ayacucho, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de sus canales de comunicación oficiales.