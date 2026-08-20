El fuerte sismo de 7.2 grados en Ayacucho se sintió en diversas regiones del Perú, pero se vivió con intensidad en las zonas cercanas al epicentro en Coracora, Parinachocas. (Foto: Captura de video / Canal N)
El fuerte sismo de 7.2 grados en Ayacucho se sintió en diversas regiones del Perú, pero se vivió con intensidad en las zonas cercanas al epicentro en Coracora, Parinachocas. (Foto: Captura de video / Canal N)
Por Redacción EC

El fuerte sismo de 7.2 grados en Ayacucho se sintió en diversas regiones del Perú, pero se vivió con intensidad en las zonas cercanas al epicentro en Coracora, Parinachocas. Paola Collazos, corresponsal de Canal N en dicha región, contó detalles sobre cómo vivió el movimiento telúrico desde la misma zona.

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