Ante un temblor o desastre natural de gran magnitud, las redes móviles suelen colapsar por la saturación de llamadas convencionales. Para solucionar este problema y mantener a las familias conectadas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) pone a disposición de todos los ciudadanos la Línea 119, una herramienta gratuita de mensajería de voz diseñada para funcionar en momentos de crisis.

¿Qué es el Sistema de Mensajería 119 y para qué sirve?

El 119 es un servicio de emergencia nacional que habilita una casilla de voz vinculada directamente a tu número de teléfono, ya sea móvil o fijo. Su propósito principal es permitir que las personas que se encuentran en la zona de un movimiento telúrico o fenómeno climatológico dejen un recado breve sobre su estado de salud y localización.

Al centralizar la comunicación en mensajes breves de audio, la herramienta evita la saturación de las redes telefónicas convencionales, garantizando que la información importante fluya de manera eficiente.

Características principales del servicio:

Gratuidad total: No consume saldo ni genera cobros adicionales.

No consume saldo ni genera cobros adicionales. Duración del audio: Puedes grabar un recado de hasta 1 minuto .

Puedes grabar un recado de hasta . Tiempo de almacenamiento: El audio permanecerá guardado por un período mínimo de 7 días calendario .

El audio permanecerá guardado por un período mínimo de . Disponibilidad: Funciona las 24 horas, los 365 días del año a nivel nacional.

Pasos para grabar un mensaje si te encuentras en la zona del sismo

Si atraviesas un evento telúrico o desastre y necesitas avisar a tus allegados que te encuentras bien, sigue este procedimiento desde cualquier celular o teléfono de casa:

Marca el 119 desde tu dispositivo. Selecciona la Opción 1 para registrar tu estado. Graba tu recado (indica claramente tu nombre, tu estado actual y el lugar donde te ubicas). Finaliza la llamada para que la nota de voz quede guardada en tu casilla personal.

Cómo escuchar el recado de un familiar tras una emergencia

Si te encuentras fuera de la zona de impacto o deseas conocer la situación de un amigo o pariente tras un movimiento telúrico, el proceso de consulta es igualmente sencillo:

Marca el 119 desde tu teléfono. Selecciona la Opción 2 para consultar un mensaje. Digita el número telefónico de la persona que deseas contactar. Escucha el audio almacenado en la casilla.

¿Por qué es fundamental evitar las llamadas convencionales durante un temblor?

Durante un movimiento telúrico masivo, millones de personas intentan realizar llamadas telefónicas al mismo tiempo. Esto genera una sobrecarga inmediata en la infraestructura de las empresas de telecomunicaciones, impidiendo que las llamadas ingresen y bloqueando el trabajo de las centrales de rescate (como la Policía o los Bomberos).

El uso de la línea 119 prioriza el envío de datos ligeros mediante notas de voz, permitiendo que la red siga operativa para la comunicación de emergencia.

Recomendaciones adicionales para la prevención ante sismos

El MTC recuerda que la prevención y el uso responsable de la tecnología son clave durante cualquier contingencia. Para optimizar las comunicaciones tras un sismo, ten en cuenta las siguientes pautas: