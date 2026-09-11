La educación peruana vuelve a quedar bajo la lupa tras conocerse los resultados de PISA 2025, una evaluación internacional que permite observar cuánto pueden aplicar los estudiantes sus conocimientos para resolver situaciones de la vida real. El balance para Perú muestra un retroceso frente a la medición anterior, especialmente en Matemática y Lectura, mientras Ciencias permaneció casi estable. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que esta caída reciente terminó anulando parte de los avances logrados desde 2015. En esta edición participaron 6.991 estudiantes de 260 colegios, representativos de unos 519.700 jóvenes de 15 años. A continuación, te contamos los resultados que explican por qué la educación peruana vuelve a generar preocupación en el sistema educativo peruano actual.

¿POR QUÉ LOS RESULTADOS DE PISA 2025 PREOCUPAN A PERÚ?

El principal motivo está en la caída registrada durante los últimos tres años. Entre 2022 y 2025, el puntaje peruano descendió 9 puntos en Matemática y 18 en Lectura. Ciencias tuvo una reducción de 2 puntos, aunque la OCDE considera que esta diferencia no es estadísticamente significativa.

En 2025, Perú obtuvo 402 puntos en Matemática, 407 en Lectura y 406 en Ciencias. Los resultados actuales se ubican cerca de los obtenidos en 2015, por lo que los retrocesos recientes prácticamente borraron las mejoras alcanzadas después de ese año en Matemática y Lectura. Ciencias conservó una trayectoria más estable durante la década.

¿CUÁNTOS ESTUDIANTES ALCANZAN EL NIVEL MÍNIMO?

PISA establece el Nivel 2 como una referencia básica porque indica que el alumno posee herramientas suficientes para desenvolverse ante tareas sencillas y aplicar conocimientos de manera funcional. Sin embargo, en Matemática, apenas el 30% de los estudiantes peruanos llegó a ese nivel o uno superior, mientras que en Lectura lo consiguió el 42% y en Ciencias el 47%.

Esto significa que la mayoría quedó por debajo de la competencia básica. En Matemática, quienes superan el Nivel 2 pueden interpretar problemas sencillos y representarlos matemáticamente. En Lectura, pueden reconocer ideas centrales, encontrar información explícita y reflexionar sobre un texto. En Ciencias, logran identificar explicaciones correctas sobre fenómenos conocidos y utilizar datos para evaluar conclusiones.

¿CÓMO SE COMPARA PERÚ CON LA OCDE?

La distancia frente a los países de la OCDE sigue siendo amplia. En Matemática, el promedio peruano fue de 402 puntos frente a 482 en la comparación específica; en Lectura, 407 frente a 461; y en Ciencias, 406 frente a 482.

Perú registra 30%, 42% y 47% en Matemática, Lectura y Ciencias, mientras la OCDE llega a 65%, 69% y 74%, según recoge el diario La República.

¿QUÉ TAN GRANDE ES LA BRECHA ENTRE LOS ESTUDIANTES?

Las condiciones económicas siguen influyendo en el desempeño. En Ciencias, los estudiantes del 25% con mayor nivel socioeconómico superaron por 78 puntos a quienes estaban dentro del 25% más desfavorecido. El nivel socioeconómico explicó 14% de las diferencias en resultados científicos.

Sin embargo, hay un avance: entre 2015 y 2025, esta brecha se redujo gracias a una mejora entre los estudiantes más vulnerables.

¿QUÉ OTRAS SEÑALES DE ALERTA APARECEN EN LOS COLEGIOS?

27% estudia en colegios cuyos directores reportan falta de docentes, frente al 18% en 2022.

49% enfrenta problemas por falta de personal de apoyo.

54% estudia en centros con carencias de materiales educativos.

42% registra dificultades relacionadas con la infraestructura.

39% faltó al menos un día.

69% llegó tarde.

24% reportó bullying.

¿LOS ESTUDIANTES PERUANOS HAN PERDIDO EL INTERÉS POR APRENDER?

No necesariamente. El 81% dice sentir curiosidad por muchas cosas y 74% asegura que aumenta su esfuerzo cuando una tarea se complica. Además, solo 14% considera que la escuela ha sido una pérdida de tiempo.

El contraste aparece en la mentalidad de crecimiento: 45% presenta esta disposición, frente al 69% de la OCDE. Entre quienes la tienen, el rendimiento científico promedio fue 17 puntos mayor que entre aquellos con una mentalidad fija.

¿QUÉ PAPEL TIENE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

La IA ya forma parte del aprendizaje. El 54% utiliza chatbots al menos una vez por semana con fines educativos. Al mismo tiempo, 86% estudia en colegios donde están prohibidos los celulares, una proporción superior al 49% de la OCDE.

El panorama muestra que la tecnología gana espacio entre los alumnos mientras el sistema educativo todavía enfrenta problemas de aprendizaje y condiciones escolares.

VÍDEO RECOMENDADO: