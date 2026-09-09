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El problema no es el PISA

“Los tiempos de la educación no son los tiempos de la política. Un niño que hoy no aprende no puede esperar al siguiente gobierno”.

    Marilú Martens
    Por

    Directora de CARE Perú y exministra de Educación

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Cambiamos autoridades, equipos y prioridades a una velocidad incompatible con los tiempos de la educación. Mientras la política educativa vuelve a empezar, los niños siguen creciendo". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Cambiamos autoridades, equipos y prioridades a una velocidad incompatible con los tiempos de la educación. Mientras la política educativa vuelve a empezar, los niños siguen creciendo". Ilustración: Giovanni Tazza

    Los resultados del PISA 2025 deberían incomodarnos. No por el lugar que el Perú ocupa en un ránking internacional, sino por lo que revelan: solo 3 de cada 10 estudiantes de 15 años alcanzan el nivel mínimo esperado en matemática; en lectura lo logra el 42%, y en ciencias, el 47%.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.