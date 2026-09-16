¿Te has planteado alguna vez vivir en Europa y comenzar una nueva etapa lejos del ruido, el tráfico y el ritmo acelerado de las grandes ciudades? En España, una pequeña localidad ha lanzado una propuesta que busca atraer nuevos residentes y hacer frente a uno de los principales problemas de varias zonas rurales: la pérdida constante de población. Con apenas unas decenas de habitantes, este lugar ofrece una serie de facilidades para quienes estén dispuestos a establecerse de manera permanente, entre ellas una vivienda sin alquiler y una oportunidad laboral estable. La iniciativa también contempla alternativas para las familias con hijos y opciones para quienes trabajan a distancia, aunque mudarse implica asumir un compromiso con la comunidad y cumplir determinados requisitos. Descubre cuál es este pueblo, qué beneficios ofrece y cómo pueden postular las personas interesadas en comenzar una nueva vida allí.

¿CUÁL ES EL PUEBLO EN CUESTIÓN Y QUÉ BENEFICIOS OFRECE A QUIENES QUIERAN VIVIR ALLÍ?

La localidad se llama Arenillas y está situada en la provincia de Soria, en España. Según informa La Prensa Gráfica, el municipio cuenta con unos 40 habitantes censados y busca incorporar nuevos vecinos para evitar que continúe disminuyendo su población. Para ello, el Ayuntamiento trabaja junto con la Asociación Cultural local en una convocatoria dirigida especialmente a familias que quieran quedarse de manera permanente.

Uno de los principales atractivos son las siete viviendas rehabilitadas que están preparadas para recibir a los seleccionados. Quienes accedan a ellas no tendrán que pagar alquiler, lo que representa una ayuda importante para reducir los gastos de una mudanza. Además, se ofrece un contrato fijo como albañil para encargarse de trabajos relacionados con el cuidado, mantenimiento y conservación de espacios e inmuebles públicos.

Foto: Legion Media

¿QUÉ FACILIDADES TIENEN LAS FAMILIAS Y PERSONAS QUE TRABAJAN A DISTANCIA?

La propuesta también considera las necesidades de quienes lleguen con hijos. Los menores en edad escolar pueden utilizar un servicio de transporte gratuito hasta Berlanga de Duero, ubicada a unos 20 kilómetros, donde continúan sus estudios. Esta prestación está garantizada por la Junta de Castilla y León.

Otro punto a favor es la conectividad. Arenillas dispone de fibra óptica de alta velocidad, una característica que permite a las personas mantener empleos mediante teletrabajo sin abandonar sus actividades profesionales. El municipio también cuenta con un bar social que funciona como espacio de reunión y convivencia. Incluso existe la posibilidad de que alguno de los nuevos residentes se encargue de gestionarlo, aunque esta alternativa no es obligatoria.

Foto: Ayuntamiento de Arenillas

¿CÓMO SE PUEDE POSTULAR A ESTA OPORTUNIDAD?

Las personas interesadas deben comunicarse directamente con el Ayuntamiento mediante el correo ayuntamiento@arenillas.es y presentar información sobre sus motivos para mudarse, experiencia profesional y planes personales. La selección considera tanto las habilidades necesarias para el puesto de albañil como la disposición para integrarse en la comunidad.

En el caso de extranjeros, también es necesario realizar los trámites migratorios correspondientes. El contrato laboral puede respaldar la solicitud de una visa española por cuenta ajena. La convocatoria generó rápidamente interés, con más de 100 solicitudes recibidas en menos de una semana desde su difusión.

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