| : ¿Sabes si vives en una zona de alto riesgo ante un terremoto? | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
¿Sabes si vives en una zona de alto riesgo ante un terremoto?
videos
>
elcomercio

/ ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

¿Sabes si vives en una zona de alto riesgo ante un terremoto?

Un sismo de magnitud 8,8 podría dejar alrededor de 7 millones de damnificados en Lima y Callao. El tipo de suelo, la calidad de las construcciones y la cercanía al litoral pueden determinar qué tan fuerte sería el impacto.

imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio

GLOBAL + Videos

Eclipse total en 2027 y 2028: fecha y dónde verlo

Eclipse total en 2027 y 2028: fecha y dónde verlo

Terremoto en Colombia: aumenta a 169 la cifra de muertos

Terremoto en Colombia: aumenta a 169 la cifra de muertos

Fuerte sismo de magnitud 7,4 sacude el oeste de Colombia

Fuerte sismo de magnitud 7,4 sacude el oeste de Colombia

EE. UU. sanciona la industria de hidrocarburos de Rusia

EE. UU. sanciona la industria de hidrocarburos de Rusia

PAÍS + Videos

Ola de calor en Lima: Temperaturas llegarán a los 30 grados

Ola de calor en Lima: Temperaturas llegarán a los 30 grados

Identifican a joven hallada quemada en basural de La Victoria

Identifican a joven hallada quemada en basural de La Victoria

Chimbote: confunden a hombre dormido con cuerpo sin vida

Chimbote: confunden a hombre dormido con cuerpo sin vida

Abogada es asesinada dentro de restobar en Pacasmayo

Abogada es asesinada dentro de restobar en Pacasmayo

ENTRETENIMIENTO + Videos

Resultados de la Tinka: revisa la jugada ganadora del miércoles 19 de agosto de 2026

Resultados de la Tinka: revisa la jugada ganadora del miércoles 19 de agosto de 2026

Pamela López vuelve a encontrarse con Paul Michael y luce sensual look en videoclip

Pamela López vuelve a encontrarse con Paul Michael y luce sensual look en videoclip

Gian Marco ingresa al Salón de la Fama de Compositores Latinos

Gian Marco ingresa al Salón de la Fama de Compositores Latinos

Fiscalía investiga a dueño de La Bella Luz por presunto encubrimiento tras denuncia de Naldy Saldaña

Fiscalía investiga a dueño de La Bella Luz por presunto encubrimiento tras denuncia de Naldy Saldaña

DEPORTES + Videos

Musiala revela disfunción neurológica tras nuevo desmayo

Musiala revela disfunción neurológica tras nuevo desmayo

Cienciano golea a Botafogo y Melgarejo deja curiosa frase

Cienciano golea a Botafogo y Melgarejo deja curiosa frase

CR7 y Georgina Rodríguez confirman su boda en redes

CR7 y Georgina Rodríguez confirman su boda en redes

Terremoto en Colombia: fútbol colombiano se une por víctimas del terremoto

Terremoto en Colombia: fútbol colombiano se une por víctimas del terremoto

CIENCIA + Videos

España: eclipse del 12 de agosto permitirá ver Venus y Júpiter de día

España: eclipse del 12 de agosto permitirá ver Venus y Júpiter de día

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

TECNO + Videos

Riesgos de comprar con IA: por qué las recomendaciones pueden ser engañosas

Riesgos de comprar con IA: por qué las recomendaciones pueden ser engañosas

China: robots humanoides compiten en la media maratón de Beijing

China: robots humanoides compiten en la media maratón de Beijing

Astronautas de Artemis II aún sienten que flotan tras volver a la Tierra

Astronautas de Artemis II aún sienten que flotan tras volver a la Tierra

China presenta Titan o1: robot que imita movimientos humanos en tiempo real

China presenta Titan o1: robot que imita movimientos humanos en tiempo real

VIDA + Videos

La educación técnica gana terreno: más egresados trabajan en la carrera que estudiaron

La educación técnica gana terreno: más egresados trabajan en la carrera que estudiaron

Smartphones reducen la natalidad en jóvenes, según estudio

Smartphones reducen la natalidad en jóvenes, según estudio

La importancia de los chequeos preventivos según especialista

La importancia de los chequeos preventivos según especialista

Cómo aprovechar la inteligencia artificial en la educación

Cómo aprovechar la inteligencia artificial en la educación

TRAILERS + Videos

¡Tensión al límite! “La captura” llega a Netflix con un intenso drama policial basado en hechos reales

¡Tensión al límite! “La captura” llega a Netflix con un intenso drama policial basado en hechos reales

Cien años de soledad parte 2: Tráiler, elenco y estreno

Cien años de soledad parte 2: Tráiler, elenco y estreno

Netflix estrena tráiler oficial de la quinta temporada de “Rosario Tijeras”

Netflix estrena tráiler oficial de la quinta temporada de “Rosario Tijeras”

“Cien años de soledad” regresa a Netflix este 5 de agosto y estrena nuevo avance

“Cien años de soledad” regresa a Netflix este 5 de agosto y estrena nuevo avance

HISTORIAS + Videos

Destruyen patrimonio de más de mil años en Perú

Destruyen patrimonio de más de mil años en Perú

Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero

Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América