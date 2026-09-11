Un sismo de magnitud 4.5 fue reportado la noche de este viernes 11 de septiembre en Parinacochas, región Ayacucho, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El reporte oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) señala que el epicentro del temblor se localizó a 39 kilómetros al sur de la localidad de Pullo.

Además, tuvo una profundidad de 105 kilómetros y ocurrió a las 19:18 horas.

Los protocolos sismológicos clasifican al evento dentro del rango de sismos menores a una magnitud de 4.5. Las especificaciones técnicas de la entidad científica también descartan un peligro de tsunami debido a que el sismo no superó la magnitud de siete grados.

Mochila de emergencia ante sismo

Ante la ocurrencia de eventos sísmicos seguidos, el Indeci volvió a recomendar la importancia de que cada hogar cuente con una mochila de emergencia. Esta debe contener productos e implementos indispensables como alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

Es importante tener un kit de emergencia ante cualquier desastre natural que ocurra. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), toallas higiénicas, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.