Sismo de magnitud 4.5 se registró la noche de este viernes en Ayacucho. Foto: captura
Sismo de magnitud 4.5 se registró la noche de este viernes en Ayacucho. Foto: captura
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.5 fue reportado la noche de este viernes 11 de septiembre en Parinacochas, región Ayacucho, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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