La Teletón 2026 tiene como una de las grandes novedades el regreso a la conducción de la reconocida periodista Mónica Zevallos. Ella, junto a otros talentos, tendrá la labor de conectar con el público durante las 26 horas ininterrumpidas que iniciarán este viernes 11 de setiembre desde las 10:00 a.m.

En diálogo con este medio, se mostró muy emocionada por ser parte de esta edición, pues le tocó conocer desde dentro de la organización cómo se trabaja para ayudar a tantos niños que lo necesitan. Además, confesó que extraña mucho al público peruano que le ha expresado innumerables muestras de afecto.

¿Cómo vives estas horas previas a la Teletón 2026?

Mira, los nervios siempre están, sobre todo porque hace ya varios años que no he estado en el evento como tal. ¿Pero sabes qué cosa? Me siento tan involucrada, no solamente por las reuniones o por la invitación... esta vez hemos tenido la oportunidad de viajar. Yo he estado en Arequipa, Iquitos, Piura en un solo día. O sea, eso que te recogen a las tres de la mañana y vuelves a las doce de la noche a tu casa.

Pero me ha dado la oportunidad de ver lo real, lo verdadero. O sea, conocer a las familias trabajando, haciendo las terapias en los hospitales, conocer cada historia de los niños Teletón, y ver esa felicidad, esa alegría en los padres, porque es real. Estos mismos padres que siguen trabajando, son los mismos que a pesar de que llegan sus hijos todos los días a terapia, además son voluntarios para conseguir más dinero para que otros niños que están en lista de espera puedan acceder a la Teletón.

¿Te das cuenta? Entonces eso hace que para mí todo sea tan real, tan humano, tan emocionante, que las ganas crecen, el corazón se te infla. De verdad, en serio, me siento muy, muy honrada de pertenecer este año a la Teletón.

¿Y qué le dirías a los padres que tal vez están esperando muchos años por una oportunidad para que su hijo sea atendido en la clínica?

Que estamos trabajando para eso, que esta Teletón es para eso. Esta Teletón es para precisamente poder lograr no solamente que los niños que ya están, que reciben terapia totalmente gratuita desde que lo necesitan, muchos desde los seis meses, y de todas maneras hasta los dieciocho años... Estos niños que están en lista de espera en los diferentes centros y en las diferentes ciudades van a lograr, van a lograrlo porque están, dependen de nosotros, ¿te das cuenta?

Dependen de nuestra ayuda, depende de la ayuda del peruano para poder llegar a esta meta, sobrepasarla y de que es para ellos. Todo íntegramente es para ellos.

Mónica Zevallos será una de las conductoras principales de la Teletón 2026. (Foto: Mario Zapata - El Comercio)

Algunas personas piensan que si no tienen un fuerte suma de dinero, mejor es no donar nada, ¿qué decirles?

Dios mío, es de sol a sol. ¿Cuántos millones de peruanos somos Treinta y tres. Imagínate, un sol cada uno. Eso es todo lo que necesitamos. Un sol cada uno. Y lo logramos, sobrepasamos. No es fácil. Yo no creo que dependa de la cantidad, depende del corazón con el que se da, las ganas que se dan.

Y muchas veces son precisamente las personas que menos tienen los que nos demuestran que más pueden ayudar, porque saben lo que se necesita, saben lo que realmente es importante para nosotros. Así que imagínate, imagínate todo lo que se puede hacer con un poquito de amor y tan solo un sol.

Además, muchos creen que la Teletón solamente son las 26 horas que aparece en televisión

No, no, no, el trabajo que esta gente hace, la fundación Teletón hace un trabajo permanente. Yo justo le decía a Sergio (León, CEO de Fundación Teletón Perú), “Sergio, ya”, porque al pobre lo he visto realmente trabajar todos estos días.

Le digo: “Sergio, el domingo descansas”. Y me dice: “No, Monie, el domingo recién empieza, porque empezamos a trabajar con lo que recibimos para poder precisamente hacer que nuestros niños accedan a la ayuda que necesitan”. Así que imagínate, esto es un trabajo de un año que se centraliza y se une con el público peruano.

¿Y qué se siente volver a las pantallas?

No, yo feliz. Tú sabes que yo feliz. Mi contacto siempre es con la gente. Extraño mucho a mi público. Hemos recibido mucho cariño, y siempre recibo palabras bonitas de todo el público que se acuerda de mí, que me conoce, que me reconoce a pesar de los años.

A mí me llena el corazón cada vez que vengo a Perú y me quedo. Y ya el próximo año pienso venir y quedarme, así que háganme ese favor.

¿Cuándo será la Teletón 2026?

La Teletón 2026 se realizará el viernes 11 y sábado 12 de setiembre, con transmisión a través de América Multimedia, TV Perú y plataformas digitales.

¿Cuál es la meta de la Teletón 2026?

Este año, la meta nacional es alcanzar S/ 9,168,510, un sol más que lo alcanzado el año anterior, para continuar financiando procesos de rehabilitación de niñas y niños en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.

En esta recta final, Fundación Teletón Perú hizo un llamado al empresariado a sumarse y movilizar también a sus colaboradores, clientes y comunidades.

¿Cómo donar en la Teletón 2026?

Las donaciones pueden realizarse a través de Yape al 989 361 677, en las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart, y mediante los demás canales oficiales disponibles en teleton.pe. Con este Campanazo, la Bolsa de Valores de Lima y Fundación Teletón Perú renovaron el llamado a empresas, instituciones y ciudadanos a sumarse a la jornada nacional del 11 y 12 de septiembre.

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