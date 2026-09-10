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Resumen

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La Teletón 2026 tiene como una de las grandes novedades el regreso a la conducción de la reconocida periodista Mónica Zevallos. Ella, junto a otros talentos, tendrá la labor de conectar con el público durante las 26 horas ininterrumpidas que iniciarán este viernes 11 de setiembre desde las 10:00 a.m.

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