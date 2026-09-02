El encuentro se celebró en las instalaciones de la Bolsa de Valores de Lima y se exhortó al sector empresarial y financiero a sumarse a la meta de S/ 9,168,510. (Foto: Mario Zapata - Grupo El Comercio)
El encuentro se celebró en las instalaciones de la Bolsa de Valores de Lima y se exhortó al sector empresarial y financiero a sumarse a la meta de S/ 9,168,510. (Foto: Mario Zapata - Grupo El Comercio)
Por Redacción EC

A pocos días de la Teletón 2026, que se realizará el viernes 11 y sábado 12 de septiembre, la Bolsa de Valores de Lima (BVL), filial de nuam, y Fundación Teletón Perú realizaron el tradicional Campanazo Teletón, una actividad previa al evento central que busca movilizar al empresariado en la recta final de la campaña.

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