A pocos días de la Teletón 2026, que se realizará el viernes 11 y sábado 12 de septiembre, la Bolsa de Valores de Lima (BVL), filial de nuam, y Fundación Teletón Perú realizaron el tradicional Campanazo Teletón, una actividad previa al evento central que busca movilizar al empresariado en la recta final de la campaña.

La ceremonia contó con la participación de Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros; Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas; Mara Seminario Marón, ministra de la Mujer y Poblaciones vulnerables, Rafael Carranza, presidente del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima; Sergio León, CEO de Fundación Teletón Perú, así como autoridades, representantes del sector empresarial y de CONFIEP. La conducción estuvo a cargo de Ismael La Rosa.

Durante el encuentro, Fundación Teletón Perú presentó los avances e impacto de la institución a nivel nacional. “Llegamos a esta etapa final con resultados concretos que mostrarle al país. Después de más de 40 años, seguimos creciendo y haciendo posible que más niñas y niños accedan a procesos de rehabilitación subsidiados al 100% por la Teletón”, señaló Sergio León, CEO de Fundación Teletón Perú.

Luis Galarreta junto a uno de los niños símbolo de la Teletón 2026. (Foto: Mario Zapata - Grupo El Comercio)

La institución destacó además que sus resultados son auditados por PwC, como parte de su política de transparencia y rendición de cuentas. “Cada aporte representa una enorme responsabilidad. Queremos que el país conozca el impacto de su solidaridad y tenga la confianza de que los recursos se traducen en rehabilitación y nuevas oportunidades”, agregó León.

Por su parte, Rafael Carranza, presidente del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima, destacó que el Campanazo representa una invitación al sector empresarial a poner su liderazgo y capacidad de movilización al servicio de la Teletón. “Nos alegra que la Bolsa de Valores de Lima pueda ser hoy un espacio para visibilizar este mensaje y acompañar a la Teletón en este importante propósito. El Campanazo representa también una invitación al sector empresarial a poner su capacidad de convocatoria al servicio de una causa que necesita del compromiso de todos”, apuntó.

¿Cuándo será la Teletón 2026?

La Teletón 2026 se realizará el viernes 11 y sábado 12 de setiembre, con transmisión a través de América Multimedia, TV Perú y plataformas digitales.

¿Cuál es la meta de la Teletón 2026?

Este año, la meta nacional es alcanzar S/ 9,168,510, un sol más que lo alcanzado el año anterior, para continuar financiando procesos de rehabilitación de niñas y niños en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.

En esta recta final, Fundación Teletón Perú hizo un llamado al empresariado a sumarse y movilizar también a sus colaboradores, clientes y comunidades.

¿Cómo donar en la Teletón 2026?

Las donaciones pueden realizarse a través de Yape al 989 361 677, en las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart, y mediante los demás canales oficiales disponibles en teleton.pe. Con este Campanazo, la Bolsa de Valores de Lima y Fundación Teletón Perú renovaron el llamado a empresas, instituciones y ciudadanos a sumarse a la jornada nacional del 11 y 12 de septiembre.

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