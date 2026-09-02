Escoltado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), el presunto cabecilla de la banda criminal ‘Los Pulpos’, Jhonsson Cruz Torres, fue trasladado hacia Lima desde Juliaca la tarde de este miércoles 2 de septiembre.

Junto a él viaja su cómplice Gabriel Mendocilla Gómez con el que fue detenido en La Paz, Bolivia. Además, el ministro del Interior, Walter Astudillo, también abordó el avión en el que son trasladados ambos delincuentes.

Ello, luego de que el prontuariado fuese entregado en el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) de Desaguadero, en Puno, hasta donde fue trasladado tras ser capturado este 1 de septiembre en La Paz. Su ubicación y detención fueron resultado de un operativo coordinado entre las autoridades policiales de Perú y Bolivia.

El cabecilla de ‘Los Pulpos’ fue puesto nuevamente en la mira tras el reciente secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas que viajaban en el mismo vehículo con él.

La PNP señala que su organización ha sembrado temor en Trujillo desde hace décadas y también en otras zonas del norte del país mediante extorsiones, secuestros, sicariato y, más recientemente, actividades relacionadas con la minería ilegal.

Ante ello, por información que permitiera conocer su ubicación y concretar su captura, el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior ofrecía S/500.000. ‘Jhonsson Pulpo’ era considerado uno de los prófugos más buscados de La Libertad y requerido por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de dicha región.