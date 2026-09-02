Jhonsson Cruz Torres fue detenido en La Paz, Bolivia. Foto: Ministerio del Interior
Jhonsson Cruz Torres fue detenido en La Paz, Bolivia. Foto: Ministerio del Interior
Por Redacción EC

Escoltado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), el presunto cabecilla de la banda criminal ‘Los Pulpos’, Jhonsson Cruz Torres, fue trasladado hacia Lima desde Juliaca la tarde de este miércoles 2 de septiembre.

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