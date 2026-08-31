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Resumen

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La controversia alrededor de Bordemar, complejo ubicado en la playa Las Cascadas, en Barranco, volvió a escalar durante la madrugada del sábado 29 de agosto, luego de que empresarios denunciaran la presencia de personal de Serenazgo y un supuesto intento de retiro o demolición de las estructuras. La abogada y apoderada del complejo, Magaly Salvador, sostuvo que los negocios cuentan con resoluciones judiciales que respaldan su reapertura y que la Municipalidad de Barranco no les había presentado una orden de demolición.

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