Ignacio Buse alcanzó el puesto 30 del ranking ATP tras completar una semana de ensueño en el circuito norteamericano. Este salto definitivo en la clasificación internacional se selló luego de consagrarse campeón del torneo ATP 250 de Winston-Salem, consolidando un ascenso meteórico que lo posiciona como la principal figura del tenis en el país y una de las promesas más firmes de la región.

En el partido definitorio del certamen estadounidense, el tenista peruano mostró una notable solidez mental y un juego agresivo desde el fondo de la cancha. Buse venció en la final al británico Arthur Fery con unos parciales contundentes de 6-3 y 6-2, desactivando cualquier intento de reacción de su oponente. El encuentro evidenció la madurez táctica que ha desarrollado el jugador a lo largo de este año competitivo.

Esta consagración en tierras norteamericanas representa el segundo gran éxito de su vitrina personal durante la presente temporada 2026. Meses atrás, el atleta ya había dado un fuerte golpe sobre la mesa al adjudicarse de manera sorpresiva el prestigioso ATP 500 de Hamburgo. Ambos trofeos confirman su gran regularidad y la capacidad de adaptarse con éxito a distintas superficies de juego.

Con los puntos obtenidos en este último torneo, el jugador no solo firma la mejor ubicación de toda su trayectoria profesional, sino que además llega con el ánimo al tope a su próximo gran desafío. El nuevo integrante del Top 30 concentrará ahora todas sus energías en el US Open, el último Grand Slam del año, donde buscará mantener su racha ganadora frente a los mejores exponentes del circuito mundial.