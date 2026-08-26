El Festival del Pan y su Postrecito se realizará del viernes 28 al domingo 30 de agosto en el Pasaje Chabuca Granda, en Barranco, con la participación de 20 expositores que ofrecerán panes artesanales de distintas regiones del Perú y postres tradicionales.
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