El Festival del Pan y su Postrecito se realizará del viernes 28 al domingo 30 de agosto en el Pasaje Chabuca Granda, en Barranco, con la participación de 20 expositores que ofrecerán panes artesanales de distintas regiones del Perú y postres tradicionales.

El encuentro, organizado por Dulce Perú, reunirá a pequeños productores y emprendimientos dedicados a la elaboración de panes y dulces. La actividad se desarrollará durante los tres días entre las 9 a.m. y las 9 p.m.

El Festival del Pan y su Postrecito se realizará del viernes 28 al domingo 30 de agosto

Entre los productos anunciados figuran el pan de kiwicha, pan chapla, tanta wawa, pan de tres puntas, pan de Oropesa, pan de quinua y pan de camote, variedades vinculadas a diferentes regiones y tradiciones gastronómicas del país.

También habrá una sección dedicada a postres tradicionales. Los asistentes podrán encontrar mazamorra morada, arroz con leche, arroz zambito, guargüeros, melcocha, bola de oro, ranfañote, budín de chancay, picarones y chocotejas, entre otros productos.

El Festival del Pan y su Postrecito se realizará del viernes 28 al domingo 30 de agosto

La realización del festival coincide, además, con el Día del Café Peruano, que se conmemora el cuarto viernes de agosto.

¿Cuándo y dónde será?

El Festival del Pan y su Postrecito se realizará del 28 al 30 de agosto, de 9 a.m. a 9 p.m., en el Pasaje Chabuca Granda, en Barranco.

El Festival del Pan y su Postrecito se realizará del viernes 28 al domingo 30 de agosto