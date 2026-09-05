Horóscopo de HOY, sábado 5 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: los obstáculos serán superados y los proyectos o negocios tendrán crecimiento. Amor: la relación sufrirá por sus actitudes obstinadas, pero le darán una lección.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: generará entusiasmo al resolver problemas con creatividad y alcanzar metas. Amor: el poder de su encanto impactará en el entorno y alguien se acercará.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se le ocurrirá la solución para una situación complicada y las cosas mejoran. Amor: la relación fluirá al expresar esos sentimientos que se demora en compartir.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: comprobará que su proyecto es el más elegido para mejorar tareas o negocios. Amor: una de sus iniciativas será objetada en la pareja, pero hará bien en aceptarlo.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: habrá súbito interés por el negocio o proyecto y eso significará que ha trabajado bien. Amor: su deseo por una relación estable se cumplirá en el momento más inesperado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: rutina y falta de ideas serán una combinación peligrosa; habrá que renovarse. Amor: una discusión revelará un viejo conflicto que aún está apenas disimulado.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llega la hora de hacer frente a problemas que otras personas dejaron. Amor: habrá críticas en la relación por sus actitudes impulsivas, pero lo pensará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su experiencia o trayectoria dará seguridad a los colegas nuevos. Amor: su encanto no podrá ser pasado por alto en el entorno y alguien le hará una señal.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: cierta propuesta será aceptada para aplicar su gran creatividad. Amor: su corazón se despojará de todas las dudas y sabrá con quién iniciar un romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el trabajo en equipo se revelará exitoso para alcanzar metas altas. Amor: la expresión de sentimientos guardados mostrará que la relación le importa mucho.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios y alguno será drástico pero alguien se opondrá. Amor: algún malentendido generará roces pero los resolverá si aclara las cosas.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajos y negocios: momento para concluir tareas o iniciar proyectos o cumplir con plazos pactados. Amor: el poder de su fuerte encanto crecerá y será el centro de todas las miradas.

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