Un hombre de 50 años fue asesinado a balazos dentro de su propia vivienda, ubicada en la avenida José de San Martín, en el sector Defensores de la Patria, distrito de Ventanilla, en la Provincia Constitucional del Callao.

Según información preliminar proporcionada por RPP Noticias, dos sujetos desconocidos que caminaban por la zona ingresaron al inmueble, que tenía la puerta abierta, y dispararon contra el hombre.

Tras cometer el ataque, los sujetos huyeron rápidamente del lugar, dejando como prueba del hecho los casquillos del arma con la que dispararon.

El hombre fue trasladado rápidamente por los vecinos de la zona al hospital de Ventanilla, pero llegó cadáver.

La Policía viene recabando información para determinar las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.