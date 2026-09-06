Dos sujetos que caminaban por la zona ingresaron a la vivienda y asesinaron al hombre. (Fotografía referencial / GEC)
Dos sujetos que caminaban por la zona ingresaron a la vivienda y asesinaron al hombre. (Fotografía referencial / GEC)
Por Redacción EC

Un hombre de 50 años fue asesinado a balazos dentro de su propia vivienda, ubicada en la avenida José de San Martín, en el sector Defensores de la Patria, distrito de Ventanilla, en la Provincia Constitucional del Callao.

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