El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecuta un sorpresivo megaoperativo simultáneo en cinco penales declarados en estado de emergencia por el Gobierno la noche del viernes 25 de setiembre.

A través de su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), informó que la intervención se lleva a cabo en los reclusorios de Ancón I y Miguel Castro Castro (Lima), Trujillo Varones (La Libertad), Challapalca (Tacna) y Cochamarca (Pasco).

“La acción busca fortalecer el control y la seguridad penitenciaria, así como dar un duro golpe a las organizaciones criminales que operan desde los penales”, señaló la entidad en la red social.

🚨 #ÚltimoMinuto | INPE ejecuta megaoperativo simultáneo en cinco penales en emergencia.

(1/3) pic.twitter.com/nPVLi81qAa — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) September 26, 2026

Cabe recordar que el pasado 23 de setiembre la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) dirigió un operativo en el penal Ancón I, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

En la intervención encontraron más de 35 celulares, además de drogas y armas, en espacios vinculados a internos de organizaciones criminales, luego de un exhaustivo registro en los dormitorios, pasadizos y áreas comunes.

Durante la diligencia, las autoridades hallaron además sustancias ilícitas y armas punzocortantes. La incautación de dicho material evidencia la permanencia de objetos prohibidos en los pabellones vinculados a integrantes de organizaciones criminales.

MIRA AQUÍ: Gobierno declara en emergencia cinco penales por 60 días para reforzar la seguridad en sus exteriores

El pasado 5 de setiembre el Ejecutivo declaró en estado de emergencia dichos establecimientos penitenciarios, como parte de las medidas anunciadas para fortalecer la seguridad ciudadana.

La disposición tendrá una vigencia de 60 días calendario y establece que la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.