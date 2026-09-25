Realizan requisa extraordinaria en cinco penales del país, entre ellos Castro Castro. (Foto: INPE / Referencial)
Realizan requisa extraordinaria en cinco penales del país, entre ellos Castro Castro. (Foto: INPE / Referencial)
Por Redacción EC

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecuta un sorpresivo megaoperativo simultáneo en cinco penales declarados en estado de emergencia por el Gobierno la noche del viernes 25 de setiembre.

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