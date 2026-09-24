Hasta el momento, el sujeto no ha sido identificado por las autoridades. Foto: archivo GEC
Hasta el momento, el sujeto no ha sido identificado por las autoridades. Foto: archivo GEC
Por Redacción EC

En la zona de Virú, en el distrito del Rímac, un delincuente intentó arrebatarle el teléfono celular a un agente del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se encontraba realizando labores de inteligencia vestido de civil.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.