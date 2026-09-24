En la zona de Virú, en el distrito del Rímac, un delincuente intentó arrebatarle el teléfono celular a un agente del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se encontraba realizando labores de inteligencia vestido de civil.
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