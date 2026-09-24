En la zona de Virú, en el distrito del Rímac, un delincuente intentó arrebatarle el teléfono celular a un agente del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se encontraba realizando labores de inteligencia vestido de civil.

Cámaras de seguridad y videos muestran el momento en que el efectivo caminaba por la calle cuando el sujeto, en cuestión de segundos, lo abordó por la espalda de forma sorpresiva para quitarle el equipo móvil.

Al percatarse del ataque, el agente encubierto reaccionó de inmediato y logró reducir por unos momentos al criminal. Sin embargo, en medio del forcejeo y la resistencia, el asaltante consiguió liberarse de las manos del policía para emprender la huida con rumbo desconocido.

En su intento por frenar el escape del agresor, el efectivo sacó su arma de reglamento y realizó dos disparos al aire. Vecinos y comerciantes de la zona se vieron alertados por las balas. Un bus lleno de pasajeros pasaba por el lugar exacto al momento de las detonaciones.

Según RPP, Hasta el momento, el sujeto no ha sido identificado por las autoridades, pero efectivos de la PNP continúan patrullando por el distrito para dar con su paradero.