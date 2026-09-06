Ancón I y Lurigancho presentan deficiencias en sistemas de seguridad, según informe de control. (Foto: Andina)
Ancón I y Lurigancho presentan deficiencias en sistemas de seguridad, según informe de control. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República identificó siete situaciones adversas relacionadas con los sistemas de seguridad de los establecimientos penitenciarios Ancón I y Lurigancho, informó este domingo el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

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