La Contraloría General de la República identificó siete situaciones adversas relacionadas con los sistemas de seguridad de los establecimientos penitenciarios Ancón I y Lurigancho, informó este domingo el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

LEE TAMBIÉN: Tres sismos de mediana intensidad se registraron en Perú esta madrugada

Según el comunicado del INPE, las observaciones están vinculadas con la inoperatividad o carencia de equipos tecnológicos destinados al control del ingreso de personas y paquetes, así como con fallas y limitaciones en los sistemas de videovigilancia y los dispositivos de vigilancia perimetral.

🔴 Comunicado | En relación a los sistemas de seguridad de los establecimientos penitenciarios Ancón I y Lurigancho. pic.twitter.com/fWkOUBR4Jx — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) September 7, 2026

También se detectó el mal estado de conservación de elementos de seguridad física, además de deficiencias en el equipamiento de los torreones y en los sistemas de alumbrado de ambos establecimientos penitenciarios.

Las observaciones fueron identificadas luego de las visitas de control efectuadas por el Órgano de Control Institucional del INPE. En el penal Ancón I, la inspección se desarrolló del 22 al 26 de junio de 2026, mientras que en Lurigancho se realizó del 21 al 31 de julio.

El INPE señaló que, ante la situación del Sistema Nacional Penitenciario, el Gobierno declaró en emergencia cinco penales del país, entre ellos Ancón I. El control de este establecimiento será reforzado con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el instituto, estas medidas permitirán realizar acciones destinadas a mitigar y revertir las situaciones advertidas durante las visitas de control.

Asimismo, la actual gestión del INPE anunció que impulsará la adquisición de equipos de radiocomunicación para el personal penitenciario y la implementación de sistemas de seguridad electrónica penitenciaria.

Estos sistemas comprenderán equipos de videovigilancia y rayos X, con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad y el control en los establecimientos penitenciarios.

El INPE indicó que continuará adoptando medidas para fortalecer la seguridad penitenciaria y modernizar los sistemas tecnológicos destinados a la vigilancia y control de los penales.