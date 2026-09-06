Según el propio documento, una tubería matriz de 1.200 mm que cruza el río Rímac desde San Martín de Porres hacia Carmen de la Legua resultó afectada en el 2014, producto del incremento del caudal provocado por los huaycos registrados durante el Fenómeno de El Niño.

“Esta línea es de necesidad operativa ya que fue diseñada para abastecer al Callao”, precisa el informe de Sedapal.

Producto del daño, desde entonces se utiliza como medida de contingencia a la Línea Centro, un ramal que nace en La Atarjea y surte a distritos como el Cercado de Lima, Breña, Jesús María, Magdalena o San Miguel.

Sin embargo, esta arteria “está trabajando forzada, generando el desgaste prematuro de las válvulas por los altos caudales circulantes actualmente”, señala el reporte de la empresa.

“Tener una línea matriz trabajando al 100% significa que opera sin margen de seguridad. No tienes cómo darle mantenimiento preventivo porque dependes enteramente de su capacidad todo el tiempo. Además de someterla a una posible fatiga crónica”, explica a El Comercio el ingeniero Iván Traverso Tacuri, gerente de la empresa Refuerza Ingeniería & Construcción.

La tubería dañada se encuentra a la altura del puente Belaúnde Terry, que une a los distritos de San Martín de Porres y Carmen de la Legua. / JORGE CERDÁN / GEC

El especialista señala también que dichas válvulas cumplen la misma función que las llaves de paso en una casa y alerta sobre su vulnerabilidad. “Si tú quieres hacer un mantenimiento en un área específica cierras las válvulas y lo realizas, pero en este caso dejaría sin servicio a las zonas que surte. Es importante señalar también que los sistemas normalmente no fallan en las tuberías sino en las válvulas porque son más sensibles”, asegura.

El ingeniero Traverso confirma, además, que el peligro de que el sistema sobreestresado termine colapsando es totalmente posible. “Son puntos críticos a fallar ante un evento anómalo como el Fenómeno de El Niño, por ejemplo. Desde que resultó dañada la tubería ya han habido dos alertas sobre ese mismo punto y es realmente un milagro que no haya colapsado”, comenta.

Según datos del FONDES, los distritos de Callao, Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta y Ventanilla mantienen un nivel de peligro alto frente al Fenómeno de El Niño de este año.

Sumado a ello, el Estudio de Escenarios de Riesgo por Inundaciones y Movimientos en Masa elaborado en junio de este año por el CENEPRED ubica al Callao como una de las regiones con susceptibilidad Muy Alta a inundaciones por El Niño.

Todo esto, sumado a otra alerta en la infraestructura de los Reservorios R-01 y R-02 ubicados en la Urbanización Parque Internacional, pone en serio riesgo de desabastecimiento inmediato a unas 680 mil personas, según los registros estimados en el estudio tarifario de Sunass y Sedapal.

Según datos del FONDES, los distritos de Callao, Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta y Ventanilla mantienen un nivel de peligro alto frente al Fenómeno de El Niño de este año. / JUAN PONCE / GEC

Proyecto urgente 'dormido'

Según el ingeniero Traverso, “un proyecto como este no debería tardar más de ocho meses o un año”. Sin embargo, doce años después el avance de rehabilitación ha sido nulo.

Según el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del Ministerio de Economía y Finanzas, el 18 de enero del 2016 - dos años después de la afectación - se registró el proyecto de inversión “Rehabilitación de la tubería matriz de DN 1200 MM y mejoramiento del sistema de protección en el cruce del río Rímac, distrito de Carmen de la Legua - Callao”.

Además, Sedapal reconoce en su informe que el proyecto se encuentra dentro del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario 2022-2026.

Pese a ello, hasta la fecha este apenas registra un ínfimo 0,1% de avance financiero acumulado en el SSI y no está incluido en la Programación Multianual de Inversiones de este año.

El proyecto registra un avance financiero acumulado del 0,1% según el Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.

En su informe, la empresa estatal deja claro que es responsabilidad de la Gerencia de Proyectos y Obras no haber concretado las coordinaciones ni gestiones técnicas y administrativas para tramitar la programación del proyecto.

“Es imposible atribuir el retraso a un tema de ingeniería o condiciones geográficas. Es una deficiencia en el armado de los expedientes y de la gestión interna de Sedapal. Es un fracaso burocrático”, opina Traverso.

El Comercio intentó contactarse en reiteradas oportunidades con el área de prensa de Sedapal para solicitar sus descargos; sin embargo, al cierre de este informe la empresa estatal no atendió los pedidos de este Diario.