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Resumen

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Desde el 2014 el suministro de agua superficial de todo el Callao depende de una medida de contingencia que debía ser temporal, advierte el informe de transferencia de gestión presentado por Sedapal a inicios de agosto.

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