Sismo se sintió esta tarde en el Callao. Foto: IGP
Sismo se sintió esta tarde en el Callao. Foto: IGP
Por Redacción EC

Un sismo se registró la tarde de hoy, lunes 5 de octubre. La magnitud fue de 3,7, tuvo una profundidad de 54 kilómetros y su epicentro se localizó a 17 kilómetros al oeste del primero puerto del Callao, según reporta el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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