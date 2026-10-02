La Municipalidad de Lima cerrará varias calles y aplicará un plan de desvíos vehiculares entre las 10 a. m. y las 11 p. m. en los alrededores del Estadio de San Marcos, debido a los tres conciertos de BTS programados para el 7, 9 y 10 de octubre.

El cierre principal afectará a la avenida Venezuela, desde Tingo María hasta el límite con el Callao. Para esquivar este tramo, los autos que vayan con dirección al Callao (de este a oeste) deberán desviarse por la avenida Óscar R. Benavides (antigua Colonial).

Mientras tanto, los vehículos que regresen hacia el centro de Lima (de oeste a este) tendrán que usar las avenidas De los Precursores y La Mar. También estará bloqueada la avenida Germán Amézaga entre Venezuela y Colonial, por lo que quienes viajen de norte a sur o de sur a norte deberán transitar por las avenidas Tingo María y Mariano Cornejo.

El operativo incluirá la presencia de inspectores de tránsito en puntos estratégicos para orientar a conductores y peatones. Además, el alcalde Renzo Reggiardo confirmó que más de mil agentes municipales resguardarán la zona en cada fecha para controlar la seguridad, ordenar el comercio informal y limpiar las calles.

Plan de desvíos para el concierto de BTS

El municipio también coordinó acciones con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para reforzar los buses públicos y con Indecopi para combatir la reventa ilegal de entradas.

Ante posible congestión, la comuna recomendó a los asistentes salir con tiempo de sus casas, revisar de antemano el recorrido de los buses, usar solo paraderos oficiales para subir o bajar de los vehículos y no estacionar en zonas prohibidas.