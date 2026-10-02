Estas acciones se ejecutarán junto a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el Indecopi | Foto: Difusión
Estas acciones se ejecutarán junto a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el Indecopi | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima cerrará varias calles y aplicará un plan de desvíos vehiculares entre las 10 a. m. y las 11 p. m. en los alrededores del Estadio de San Marcos, debido a los tres conciertos de BTS programados para el 7, 9 y 10 de octubre.

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