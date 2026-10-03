icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En febrero de este año, Jung Kook protagonizó una de sus campañas más virales, junto a Calvin Klein. Las piezas estuvieron disponibles alrededor del mundo. (FOTO: Calvin Klein)
En febrero de este año, Jung Kook protagonizó una de sus campañas más virales, junto a Calvin Klein. Las piezas estuvieron disponibles alrededor del mundo. (FOTO: Calvin Klein)
Por Celeste Pérez

Hace mucho tiempo que BTS dejó de ser solo música. Su estética, actitud y manera de mirar la cultura coreana ya cautivaron a millones. Y en ese universo, la moda ocupa un lugar propio: sus looks no solo completan una imagen, también cuentan quiénes son, qué quieren y hacia dónde se mueve su música.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.