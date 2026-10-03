Hace mucho tiempo que BTS dejó de ser solo música. Su estética, actitud y manera de mirar la cultura coreana ya cautivaron a millones. Y en ese universo, la moda ocupa un lugar propio: sus looks no solo completan una imagen, también cuentan quiénes son, qué quieren y hacia dónde se mueve su música.

Louis Vuitton, Dior, Calvin Klein y Tiffany & Co. son algunas de las firmas que han construido alianzas con los integrantes. Pero el fenómeno no se explica únicamente por la popularidad del grupo. Para Gabriel Cáceres (@westboygabs), director creativo y creador de contenido de moda, el verdadero valor está en su capacidad de convertir cada aparición en un acontecimiento para ARMY, su legión de fans.

En tanto, Jimin forma parte del exclusivo listado de embajadores de la casa de alta moda Dior, destacando siempre en el ‘front-row’ de diversas semanas de la moda. (Photo by Peter White/Getty Images) / Peter White

“El principal valor de BTS para las marcas es la influencia que tienen en ARMY. Cada prenda identificable que usan se agota en minutos, además de generar conversación, ‘hype’ y deseo como pocos artistas globales pueden actualmente. Esto, sumado a que Corea es uno de los países que más ‘high fashion’ consume, los vuelve embajadores esenciales para posicionar firmas en Asia y el mundo”, explica.

La ‘fashion influencer’ Ale Torrelli (@chameleontide) encuentra otra clave: la construcción de una identidad visual. “No se trata solamente de vestir prendas de lujo, sino de cómo las incorporan a su personalidad y a la narrativa artística que proyectan. BTS ha contribuido a acercar estas grandes firmas a una audiencia mucho más joven y global, especialmente a una generación que consume la moda de una manera diferente a través de la música, las redes sociales y la cultura digital”, precisa.

En 2024, Jin consolidó su relación como embajador global con Gucci. La elección fue anunciada por el reconocido modisto Sabato de Sarno. (Photo by The Chosunilbo JNS/Imazins via Getty Images) / The Chosunilbo JNS

Su influencia también se percibe fuera de las pasarelas. En BTS conviven la sastrería, el ‘streetwear’, el lujo, las siluetas ‘oversized’ y elementos más experimentales, además del ‘hanbok’ contemporáneo, una forma de reinterpretar y revalorizar la vestimenta tradicional de Corea. Para Torrelli, uno de sus principales aportes ha sido mostrar que el ‘streetwear’ puede ser también una expresión de lujo y diseño.

Más data el impacto de la boy band En moda, el poder de convocatoria individual de sus miembros es tan alto que un solo integrante. Un ejemplo es Jungkook en su alianza con Calvin Klein, que llegó a registrar US$13,4 millones en valor de impacto en medios con una sola campaña. Según la plataforma de márketing Lefty, durante las semanas de la moda, BTS recauda alrededor de US$40 millones en valor mediático.

“En mercados como el peruano, muchas veces se relaciona el ‘streetwear’ con una estética más urbana, deportiva o masculina, cuando en realidad puede ser una expresión de lujo y diseño. En Corea vemos cómo los ‘idols’ combinan hoodies, buzos y zapatillas de diseñador con una naturalidad que rompe con esa percepción. Una prenda puede tener una apariencia muy casual, pero detrás puede haber una firma de lujo y un trabajo de diseño muy elaborado”, explica la también cantante.

La relación con la moda ha servido para llevar elementos de la identidad coreana a una audiencia internacional. Un ejemplo reciente fue su regreso como grupo completo en 2026 (luego de terminar el servicio militar obligatorio): durante The Comeback Live, BTS utilizó looks de la firma coreana Songzio (considerada una de las primeras casas de diseño independientes de Corea del Sur), inspirados en elementos tradicionales del ‘hanbok’ y referencias a la dinastía Joseon.

“BTS ha sido clave para llevar elementos de la moda y la identidad coreana a una audiencia global. Esto dialoga con la elección de ‘Arirang’ como título del álbum, recuperando elementos representativos de Corea para darles una exposición global”, apunta Gabriel Cáceres.

J-Hope es embajador global de Louis Vuitton desde 2023. Además, en marzo de este año participó de cerca en la creación de las zapatillas LV Buttersoft, junto a Pharrell Williams. (Photo by The Chosunilbo JNS via Getty Images) / The Chosunilbo JNS

Para Torrelli, este efecto también alcanza a la propia industria coreana. “Han ayudado a visibilizar marcas locales, desde firmas emergentes hasta diseñadores consolidados. Muchas marcas han logrado llegar a un público internacional gracias a que los ‘idols’ incorporan sus accesorios, prendas o joyería en sus looks. Eso ha despertado la curiosidad de personas de todo el mundo por descubrir y consumir moda coreana”, agrega.

Y está, finalmente, la evolución. La ropa de BTS ha cambiado junto con ellos: de los looks juveniles y coloridos de sus primeros años a una estética más sobria, minimalista y experimental. “Ya no son el grupo joven que debutó hace 13 años, sino artistas adultos con experiencia y una trayectoria consolidada. Eso los llevó a buscar un estilo que refleje sus versiones actuales: dejaron atrás parte de esa imagen más colorida y juvenil para explorar paletas oscuras, cuero, siluetas más experimentales y firmas ‘avant-garde’”, concluye Cáceres. //