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Resumen

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BTS llega a Bogotá con dos conciertos agotados y un impacto que ya se siente en vuelos, hoteles, transporte y comercio.
BTS llega a Bogotá con dos conciertos agotados y un impacto que ya se siente en vuelos, hoteles, transporte y comercio.
Por Oscar García

BTS tiene un pequeño universo de historias que no siempre aparece entre sus récords de ventas y estadios agotados. En él caben la psicología de Carl Jung, los libros de Herman Hesse, las decisiones sobre cómo presentar su música y un nombre que nació como escudo frente a los prejuicios. Son detalles que ayudan a entender qué mueve a los siete integrantes y cómo construyeron una identidad propia dentro de una industria tan competitiva como la del K-pop. Estas curiosidades permiten acercarse al grupo desde otro ángulo, incluso a quienes todavía están aprendiendo a distinguir a sus miembros.

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