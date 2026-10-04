BTS tiene un pequeño universo de historias que no siempre aparece entre sus récords de ventas y estadios agotados. En él caben la psicología de Carl Jung, los libros de Herman Hesse, las decisiones sobre cómo presentar su música y un nombre que nació como escudo frente a los prejuicios. Son detalles que ayudan a entender qué mueve a los siete integrantes y cómo construyeron una identidad propia dentro de una industria tan competitiva como la del K-pop. Estas curiosidades permiten acercarse al grupo desde otro ángulo, incluso a quienes todavía están aprendiendo a distinguir a sus miembros.

1. Un nombre a prueba de balas

BTS son las iniciales de Bangtan Sonyeondan, que puede traducirse como “chicos a prueba de balas”. La idea era proteger a los jóvenes de los prejuicios y las críticas, aunque el escudo fuera musical. En 2017, el grupo añadió una segunda lectura en inglés: Beyond the Scene, “más allá de la escena”.

2. Ídolos que también escriben

Cantar y bailar ya parece bastante trabajo, pero los integrantes de BTS también participan en la creación de sus canciones. RM, Suga y J-Hope escriben letras desde los primeros años del grupo; con el tiempo, Jin, Jimin, V y Jung Kook sumaron créditos de composición y producción. Así encontraron sitio en su música las experiencias y preocupaciones de los siete.

BTS es una de las banda k-pop más importantes y exitosas del mundo. Foto: Allk-pop

3. Una visita al inconsciente

BTS no siempre elige el camino más ligero. En “Map of the Soul: Persona” y “Map of the Soul: 7” aparecen ideas asociadas con la psicología de Carl Jung [en la foto]: es decir, la imagen que mostramos al mundo y aquello que preferimos mantener escondido. Murray Stein, autor del libro que inspiró esta etapa, acabó escribiendo otro para analizar las canciones del grupo. Pocas bandas pueden decir que le dejaron tarea a un analista junguiano.

4. Los Grammy que dejaron pasar

BTS ha recibido varias nominaciones al Grammy, pero todavía no ha ganado ninguno. En julio de 2026 anunció que no presentaría Arirang ni sus canciones a la edición de 2027, después de que la Academia creara una categoría de mejor interpretación de pop asiático. El grupo explicó que prefería que su música fuera escuchada sin divisiones por región o idioma.

Los integrantes de la banda de K-Pop BTS en la alfombra roja del Grammy. Sin ningún orden particular: Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, RM y J-Hope. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

5. El primer número uno

En 2018, “Love Yourself: Tear” se convirtió en el primer álbum de K-pop en llegar al número uno del Billboard 200, la lista de discos más populares de Estados Unidos. Fue también el primer álbum de BTS en alcanzar la cima. Meses después, “Love Yourself: Answer” repitió la hazaña.

6. Un profesor llamado “Friends”

El inglés de RM le debe bastante a seis amigos que vivían en Nueva York. Su madre le compró las diez temporadas de “Friends” y él las vio primero con subtítulos en coreano, después en inglés y finalmente sin subtítulos. Lo contó en el programa de Ellen DeGeneres en 2017. Las conversaciones de Rachel, Ross y compañía terminaron sirviéndole para desenvolverse en entrevistas internacionales.

El cantante compartió imágenes de los festejos que sostuvo | Foto: Instagram (@rkive)

7. Fue de acompañante y se quedó

V llegó a una audición de Big Hit para apoyar a un amigo, sin imaginar que él mismo acabaría entrando a la empresa. Aquella visita lo convirtió en aprendiz y, después, en integrante de BTS. La anécdota fue recogida por “Rolling Stone” en su reportaje sobre el grupo de 2021. Hay quienes pasan años buscando una oportunidad y quienes la encuentran mientras acompañan a otro. En su caso, ir a hacer barra terminó cambiándole la vida.

8. El séptimo era un secreto

Antes del debut, los futuros integrantes de BTS aparecían en videos para darse a conocer, pero V permanecía fuera de cámara. Bang Si-hyuk explicó que había reservado su presentación para generar impacto y anunciar que el grupo estaba completo. V confesó después que entonces no entendía aquella estrategia. Mientras sus compañeros empezaban a familiarizarse con el público, él era la sorpresa pendiente: el integrante que ya estaba en el equipo, pero todavía no podía salir en la foto.

| Foto: Instagram (@thv)

9. Plutón también sufre por amor

“134340” parece un título poco romántico, hasta que se descubre que es el número asignado a Plutón en el catálogo de planetas menores. BTS convirtió su pérdida de categoría planetaria en una metáfora de la ruptura amorosa: alguien apartado que sigue girando alrededor de quien lo dejó atrás. La canción demuestra que hasta una reclasificación astronómica puede servir para hablar del abandono. Algunos escriben sobre mensajes sin responder; ellos se fueron hasta los confines del sistema solar.

10. Obama les dio una idea

Barack Obama también dejó su pequeña huella en el repertorio de BTS. RM explicó que “MIC Drop” nació inspirada por el gesto del expresidente estadounidense al dejar caer el micrófono al final de su intervención en la cena de corresponsales de la Casa Blanca de 2016. El grupo trasladó esa despedida desafiante a una canción sobre sus ambiciones y logros. Años después, irían a la Casa Blanca a conocer.

El grupo BTS se reunió con el presidente estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca en Washington DC el 31 de mayo (hora local). | Cuenta en Twitter del presidente Biden para discutir los crimenes de odio contra los fanaticos. / X / PRESIDENTE JOE BIDEN

11. Las manos también cantan

En “Permission to Dance”, las manos hacen algo más que acompañar el ritmo. La coreografía incorpora signos del sistema internacional de comunicación gestual que expresan “alegría”, “baile” y “paz”. Esos movimientos también formaron parte del reto que BTS lanzó con YouTube en 2021 para invitar al público a bailar. El detalle amplía el mensaje de la canción: para participar de esa celebración, escuchar la música no es la única puerta de entrada.

12. Siete músicos y ocho criaturas

Los personajes de BT21 no fueron dibujos que alguien entregó a BTS para que los promocionara. Los integrantes participaron en su creación junto con LINE FRIENDS, desde los primeros bocetos hasta el desarrollo de sus personalidades. El universo inicial reúne ocho figuras, entre ellas VAN, su guardián. Así, los siete músicos pudieron ensayar otra forma de contar historias y construir un mundo propio. Además de cantar, bailar y componer, todavía encontraron tiempo para inventarse una pandilla de criaturas.

JIN de BTS con RJ, el personaje que creó para la serie BT21. RJ representa a una llama nacida en Perú.

13. Una gira por las galerías

En 2020, BTS impulsó una iniciativa que no exigía micrófonos ni estadios. “Connect, BTS” reunió a 22 artistas en proyectos repartidos por Londres, Berlín, Buenos Aires, Seúl y Nueva York, con acceso gratuito. En esta última ciudad, Antony Gormley creó una instalación con unos 18 kilómetros de tubos de aluminio. La banda ofrecía otra entrada a su universo: acercarse al arte contemporáneo. Por una vez, seguir a BTS podía significar visitar una exposición en lugar de aprenderse una coreografía.

14. Un millón llama a otro millón

En junio de 2020 se conoció que BTS y Big Hit habían donado un millón de dólares a Black Lives Matter. Sus seguidores respondieron con la campaña #MatchAMillion, organizada para igualar esa contribución. Poco después, One In An ARMY anunció que las donaciones de los fans habían superado otro millón. La movilización mostró que su capacidad de organizarse también podía salir del terreno musical: la misma comunidad que impulsa canciones y llena conciertos podía reunir dinero para una causa social.

BTS ha logrado varios premios internacionales. Foto: Allk-pop

15. Hasta las salsas salieron de gira

En 2021, McDonald’s lanzó el “BTS Meal”, un pedido que incluía nuggets, papas, bebida y dos salsas, Sweet Chili y Cajun, inspiradas en recetas de sus restaurantes surcoreanos. Fue la primera colaboración de su programa de pedidos de celebridades anunciada para una distribución mundial, en cerca de cincuenta mercados. El alcance del grupo había llegado también a la comida rápida. No hacía falta conseguir una entrada para acercarse a sus gustos: bastaba con pedir el menú y abrir las salsas.