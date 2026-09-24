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Resumen

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The Jacksons fue uno de los grupos más esperados de los tres días de festival. Con un show de hora y media, cautivó con éxitos como “I Want You Back” y “Blame It On the Boogie”. (Foto: Max van Aalst)
The Jacksons fue uno de los grupos más esperados de los tres días de festival. Con un show de hora y media, cautivó con éxitos como “I Want You Back” y “Blame It On the Boogie”. (Foto: Max van Aalst)
Por Celeste Pérez

Hay algo mágico en escuchar los primeros acordes de Africa de Toto mientras el mar queda a pocos metros del escenario. O ver a The Jacksons, Rubén Blades y J Balvin compartir cartel en una isla conocida, hasta hace poco, principalmente por sus playas de aguas turquesas. En Curazao, la música tiene ese efecto: aparece donde uno esperaría encontrar solamente sol, arena y mar.

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