Pagano by Handshake, en el hotel nhow Lima, reúne coctelería de autor y una propuesta de diseño que busca hacer del bar el destino de la noche. (Foto: Difusión)
Pagano by Handshake, en el hotel nhow Lima, reúne coctelería de autor y una propuesta de diseño que busca hacer del bar el destino de la noche. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

En la oferta nocturna de Lima, el bar suele ocupar un lugar de tránsito. Se llega antes de otra cita, se pide una copa y se continúa la noche en otro sitio. Pagano by Handshake, que abrió el 26 de agosto en el hotel nhow Lima, en Miraflores, apunta a otro uso, el de un bar que funcione como destino y no como parada previa. El proyecto fue desarrollado junto a Rodrigo Urraca, Eric van Beek y Marcos Di Battista, fundadores de Handshake Speakeasy, el establecimiento de Ciudad de México elegido mejor bar del mundo en 2024 por The World’s 50 Best Bars. Este año recibió además el Rémy Martin Legend of the List Award, que la organización otorga a los bares que han marcado de forma permanente la conversación global de la coctelería. Los antecedentes son relevantes, aunque Pagano fue concebido como una propuesta propia para la capital peruana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.