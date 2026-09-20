icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La isla es conocida por sus aguas cristalinas y numerosas bahías, muchas de ellas aptas para practicar snorkel sin necesidad de embarcarse en un tour especial. (Foto: Oficina de Turismo de Curazao)
La isla es conocida por sus aguas cristalinas y numerosas bahías, muchas de ellas aptas para practicar snorkel sin necesidad de embarcarse en un tour especial. (Foto: Oficina de Turismo de Curazao)
Por Celeste Pérez

Basta medio día de viaje desde Lima para aterrizar en un verdadero paraíso terrenal. En las aguas transparentes de Curazao, la magia empieza a sentirse desde que uno se pone unos lentes de snorkel y se sumerge en un espectáculo que no necesita de un escenario para brillar: a pocos metros de la orilla, peces de colores se mueven entre arrecifes. El agua es tan clara que parece sacada de una postal, y es tan milagrosa que en ninguna época del año se ve contaminada por sargazo, temor de muchos turistas amantes de los destinos caribeños.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.