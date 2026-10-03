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Resumen

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El Army Bus Oficial recorre la ciudad todos los domingo con una treintena de fans.
El Army Bus Oficial recorre la ciudad todos los domingo con una treintena de fans.
/ Victor Idrogo
Por Alejandra Garboza

Para algunos pasajeros, tomar un bus un domingo es simplemente una forma de llegar a su destino. Para otros, puede convertirse en una experiencia mucho más especial: subir a un vehículo decorado con imágenes de BTS, escuchar sus canciones durante el recorrido y compartir el viaje con otras ARMY. Así funciona el Army Bus, una iniciativa que nació, precisamente, después de que sus creadores no consiguieran entradas para el esperado concierto del grupo surcoreano en Perú. Un bus que no ha estado libre de polémica: se habló de multas, pero de momento solo hay una llamada de atención.

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