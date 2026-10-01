El conductor aseguró que decoró su unidad con temática de BTS por ser fan del grupo y negó que buscara desinformar a los usuarios del transporte público. | Foto: Instagram (@armybusoficial)
El conductor aseguró que decoró su unidad con temática de BTS por ser fan del grupo y negó que buscara desinformar a los usuarios del transporte público. | Foto: Instagram (@armybusoficial)
Por Redacción EC

El dueño y conductor del denominado “Army Bus”, unidad de transporte público decorada con temática de BTS, afirmó que ha recibido siete sanciones de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), por un monto de S/ 15 000. Ante ello, aseguró que durante su jornada entrega los boletos reglamentarios y utiliza el uniforme de la empresa para evitar confusiones entre los pasajeros.

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