El dueño y conductor del denominado “Army Bus”, unidad de transporte público decorada con temática de BTS, afirmó que ha recibido siete sanciones de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), por un monto de S/ 15 000. Ante ello, aseguró que durante su jornada entrega los boletos reglamentarios y utiliza el uniforme de la empresa para evitar confusiones entre los pasajeros.

En declaraciones a RPP, el transportista, identificado como Luis, explicó que decoró la unidad debido a su afición por el grupo surcoreano. Ambos se hicieron conocidos en redes sociales por la particular estética del vehículo, que lleva imágenes de los artistas, además de ofrecer boletos temáticos y otras decoraciones alusivas al septeto.

El conductor sostuvo que las actividades que realiza como fan, incluidas las entrevistas, se llevan a cabo fuera de su horario laboral. Asimismo, señaló que los productos temáticos que entrega a los pasajeros son cortesías realizadas en el marco de la llegada de BTS a Lima, que se presentará el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

“Con mucho cariño nosotros hemos hecho para todos... Como trabajamos en el medio de transporte público, para todas las ARMY que se suben al transporte hemos hecho uno”, explicó.

Asimismo, Luis precisó que, durante el recorrido habitual de la unidad, utiliza el uniforme de la empresa y entrega los boletos correspondientes. “Cuando estamos dando entrevistas, el carro no se mueve, está estacionado y no salimos en ruta. Tampoco hay pasajeros”, afirmó.

“Nosotros, personalmente, Army Bus, hemos mandado a preparar esto, pero cuando estamos trabajando damos nuestros boletos, que la empresa nos da. Por ley, es obligatorio dar a cada uno de nuestros pasajeros”, agregó.

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El conductor también negó que la decoración del vehículo tenga como finalidad desinformar a los usuarios o responder a algún interés político. “Nos gustan, nos encantan desde hace muchos años, no solamente porque este año está llegando BTS”, señaló.

Por su parte, su compañera destacó el respaldo que han recibido de los seguidores del grupo. “Sé que detrás de nosotros hay mucho apoyo de todas las ARMY, gracias por sus palabras. Tal vez esto nació porque somos fanáticos, no hay ningún lucro, no hay ningún fin”, manifestó.

El “Army Bus” realiza la ruta Ate-Miraflores y también ha desarrollado activaciones relacionadas con BTS, según se observa en sus redes sociales, especialmente en los días previos a los conciertos que el grupo como parte de su gira “Arirang”.