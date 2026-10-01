A pocos días de los conciertos de la agrupación surcoreana BTS en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la preocupación de los asistentes giraba en torno a la llegada y salida del evento tras lo sucedido en la presentación de Robbie Williams en el Arena 1, en la Costa Verde. La empresa organizadora, Live Nation Perú, ha diseñado un plan para evitar incidentes.

Un aspecto para tomar en cuenta es que se ha restringido el pase vehicular y peatonal en tres cuadras de la Av. Germán Amezaga, entre las avenidas Ramón Herrera y Óscar R. Benavides (Av. Colonial), en el exterior de la Unidad Vecinal 3, por la construcción del pozo de ventilación y la estación San Marcos de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, ubicada en el interior de la UNMSM. Esto afectaría los ingresos a las puertas 5 y 6.

Detalles del plan

En el “plan mejorado de ingreso y salida” del concierto de BTS, al cual tuvo acceso El Comercio, la organización ha establecido un área de “espera y recarga” en el interior del campus para los asistentes antes de ingresar al campo del estadio y las tribunas, a fin de evitar las aglomeraciones en los exteriores de la UNMSM.

“Se implementarán áreas de espera y precarga dentro de la Universidad, con capacidad para albergar aproximadamente al 80% del aforo antes de la apertura oficial del acceso al campo y las tribunas. Esto permitirá mantener al público dentro del perímetro operativo y evitar colas o esperas en las calles. Estas áreas contarán con puntos de hidratación, comida y baños”, se indica en el plan.

Además, Live Nation Perú indicó que para los conciertos de BTS se han habilitado las puertas 8 y 3, las cuales no habían abiertas para otros conciertos en la UNMSM.

“La habilitación de puertas adicionales permite que el público se aproxime al recinto desde distintas calles y avenidas de los alrededores, en lugar de concentrar a la mayoría de los asistentes en los puntos de acceso tradicionales”, se señala en el documento.

Este es el plan de ingreso al estadio de San Marcos por el concierto de BTS.

“La puerta 8 crea un punto de acceso adicional por el lado de Av. Colonial / Óscar R. Benavides, mientras que la puerta 3 genera un flujo adicional hacia el lado de Av. Universitaria”, se agrega.

Para Live Nation Perú, las puertas que ya funcionaban en los anteriores conciertos y las áreas de precarga generarán “varios flujos de llegada independientes” y “reducirán significativamente el riesgo de que se formen cuellos de botella peatonales” en el exterior del estadio.

Las salidas

El plan de salida tras la culminación del show de BTS contempla el uso de las mismas zonas de ingreso, pero utilizando rutas internas de la UNMSM y escaleras del estadio hacia las distintas avenidas que circundan el estadio, como Universitaria, Óscar R. Benavides, Ramón Herrera, Germán Amezaga y Venezuela.

“Se utilizarán rutas internas de evacuación dedicadas y escaleras especiales del estadio para trasladar rápidamente a los asistentes desde las tribunas y el campo hacia múltiples salidas”, refirió.

Este es el plan de salida del estadio de San Marcos por el concierto de BTS.

Enfatizó que el objetivo es evitar que todo el público confluya en un solo punto inmediatamente después del evento. “En su lugar, los asistentes serán dispersados hacia distintas calles, avenidas y zonas de la ciudad”, agregó.

“Esto permite un desalojo más rápido del estadio, reduciendo al mismo tiempo la densidad de público en cada salida y en el perímetro exterior inmediato”, precisó.

El plan de desvío vehicular

Para generar un normal desarrollo del evento, se ha establecido un plan de desvío vehicular, el cual incluye el cierre de la avenida Venezuela, en el sector comprendido desde el cruce con la Av. Faucett hasta pasando la avenida Universitaria, así como un tramo de la Av. German Amezaga, entre las avenidas Ramón Herrera y Óscar R. Benavides.

“Los cierres de vías planificados ayudarán a evitar que personas sin entrada permanezcan en los alrededores inmediatos del estadio y reducirán el tránsito vehicular y peatonal innecesario cerca de las puertas de acceso”, se explica en el plan.

También se precisa que el tránsito vehicular será redirigido alrededor del recinto para que los asistentes, al momento retirarse, puedan desplazarse hacia las distintas avenidas principales en lugar de concentrarse todos en un mismo corredor.

Este es el plan de desvío vehicular por el concierto de BTS.

“Esto crea un perímetro más despejado para los asistentes con entrada, los equipos de seguridad, el acceso de emergencias y la circulación peatonal, tanto durante el ingreso como durante la salida”, se indicó en el documento.

Live Nation Perú señaló que su plan representa “una mejora operativa significativa” en comparación con conciertos anteriores realizados en el estadio San Marcos. “El plan ha sido diseñado específicamente para manejar la escala de los shows de BTS, minimizando la concentración de público tanto durante el ingreso como durante la salida”, indicó.

Inspecciones

Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Lima, informó que, tras la presentación del expediente por parte de Live Nation por el desarrollo del concierto de BTS, se efectuarán tres inspecciones el 2, 5 y el 7 de octubre. La última visita de las autoridades se realizará incluso el mismo día en que se inicie la serie de tres presentaciones.

Casaretto explicó que una medida necesaria para evitar una posible congestión en los accesos al estadio de San Marcos es establecer un horario anticipado de ingreso de los asistentes.