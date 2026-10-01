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Resumen

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Se espera la llegada de más de 50 mil personas a los conciertos de BTS. (Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec)
Se espera la llegada de más de 50 mil personas a los conciertos de BTS. (Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec)
Por Carlos Gonzales

A pocos días de los conciertos de la agrupación surcoreana BTS en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la preocupación de los asistentes giraba en torno a la llegada y salida del evento tras lo sucedido en la presentación de Robbie Williams en el Arena 1, en la Costa Verde. La empresa organizadora, Live Nation Perú, ha diseñado un plan para evitar incidentes.

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