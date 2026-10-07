icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Foto: César Bueno / GEC.
Foto: César Bueno / GEC.
Por Abby Ardiles

Desde muy temprano, los alrededores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos comenzaron a llenarse de fans de BTS listas para ingresar al primero de los tres conciertos que la agrupación surcoreana ofrecerá en Lima. El blanco, negro y rojo de los atuendos resaltaba entre las largas filas que rodeaban el campus, mientras vendedores y emprendimientos se instalaban a pocos metros de los accesos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.