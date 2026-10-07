Desde muy temprano, los alrededores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos comenzaron a llenarse de fans de BTS listas para ingresar al primero de los tres conciertos que la agrupación surcoreana ofrecerá en Lima. El blanco, negro y rojo de los atuendos resaltaba entre las largas filas que rodeaban el campus, mientras vendedores y emprendimientos se instalaban a pocos metros de los accesos.

A las 8 a.m. comenzó el ingreso por la puerta 1 de quienes tenían acceso a la prueba de sonido. El flujo continuó hasta cerca de la 1 p.m., mientras en otros puntos del perímetro cientos de asistentes aguardaban su turno para ingresar al estadio.

Colas: Miles de fans de BTS formaron largas colas desde tempranas horas en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Foto: César Bueno / GEC.

La presentación de este miércoles 7 marca el inicio de las tres fechas programadas en Lima, que continuarán el viernes 9 y sábado 10 de octubre. Se estima que los tres conciertos reunirán a unas 150.000 personas. Para atender este movimiento, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció el despliegue de más de 1.000 agentes por fecha, mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades participan en las labores de seguridad y control en los exteriores del recinto.

El movimiento no se limitó a las inmediaciones del estadio. Los cierres previstos desde la avenida Elmer Faucett, en el Callao, hasta la avenida Tingo María, en Breña, abarcaron distintos tramos de la avenida Venezuela. En la avenida Universitaria, en tanto, el cierre hacia Amézaga, entre Mariano Cornejo y Óscar R. Benavides (Colonial), se cumplía en su totalidad durante el recorrido realizado por El Comercio.

Personal de la PNP, fiscalizadores y serenos de la Municipalidad de Lima permanecían desplegados en diferentes puntos para controlar el tránsito y mantener despejadas las vías de acceso. La presencia de miles de asistentes, sin embargo, también abrió espacio a un negocio paralelo alrededor de las filas.

El Comercio encontró personas que ofrecían espacios en las colas por montos de entre S/40 y S/60. También se detectó la presencia de revendedores que ofrecían entradas desde S/1.300 para la zona norte hasta cerca de S/6.000 para Campo A, una de las ubicaciones más próximas al escenario.

Durante la mañana, la PNP intervino a uno de estos revendedores en los exteriores de San Marcos luego de que fuera registrado ingresando reiteradamente a una de las filas y generara desorden entre las asistentes.

La espera también transformó las pistas y veredas alrededor de la universidad. Entre los puestos instalados podían encontrarse servicios de maquillaje y peinado, venta de alimentos y diferentes productos dirigidos a las ARMY. Muchas habían llegado a Lima desde distintas regiones del país e incluso desde Colombia y Ecuador para asistir a las presentaciones.

La Policía y los fiscalizadores municipales desplazaban constantemente a los comerciantes que ocupaban las vías destinadas al tránsito de asistentes. En algunos puntos, estas intervenciones generaron enfrentamientos entre ambulantes y personal de fiscalización, principalmente en los alrededores de la avenida Colonial.

¿Cómo llegar a las puertas de ingreso en San Marcos?

Para las tres fechas se habilitaron las puertas 3 y 8 como accesos adicionales a los utilizados habitualmente en el Estadio San Marcos. La primera permite generar un nuevo flujo por el lado de la avenida Universitaria y la segunda por el sector de la avenida Colonial. La producción también dispuso áreas internas de espera y precarga con capacidad para recibir aproximadamente al 80% del aforo antes de la apertura del campo y las tribunas.

Emoción: Con atuendos alusivos a BTS y accesorios preparados para la ocasión, las ARMY mostraron su emoción horas antes del primer concierto de la agrupación en Lima. Foto: César Bueno / GEC.

Sin embargo, durante un recorrido desde el acceso de Campo A hasta el correspondiente a Campo B, bordeando la universidad desde la avenida Venezuela hasta Colonial, El Comercio constató dificultades para ubicar las rutas hacia algunas de las puertas destinadas a las zonas norte, sur y oriente.

Parte de la avenida Amézaga permanece cerrada debido a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y, en estos tramos, no se encontró señalización suficiente de la producción que indicara con claridad cómo continuar hacia determinados accesos. Varias fans consultaban cómo llegar a sus puertas, mientras personal del serenazgo de Lima intentaba orientarlas.

En medio de esta situación también aparecieron servicios informales para acercar a las asistentes. Motocicletas y otros vehículos no autorizados ofrecían trasladarlas hasta puntos próximos a sus puertas pese a las restricciones establecidas alrededor del recinto.

180 buses para la salida del concierto

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) amplió de 80 a 180 buses la oferta prevista para trasladar a los asistentes después de cada una de las tres fechas. En total participarán 17 empresas de transporte, con servicios hacia Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y el Callao.

En el cruce de las avenidas Universitaria y Mariano Cornejo también se habilitarán servicios hacia Pueblo Libre, Miraflores y Villa María del Triunfo. A estos se sumarán buses del corredor Rojo desde la avenida Universitaria, que continuarán por La Marina en dirección a Ate.

La producción, además, incorporó las puertas 3 y 8 al plan de salida del estadio. La estrategia contempla distintos flujos internos y puntos de evacuación para evitar que los asistentes se concentren en un solo sector una vez terminado el concierto.

Horas antes del inicio del concierto, miles de ARMY ocupaban los exteriores de San Marcos entre largas colas, comerciantes y el despliegue de personal de seguridad. El movimiento continuaba entre las distintas puertas de acceso mientras más asistentes llegaban al recinto para la primera presentación de BTS en Lima. La misma dinámica se repetirá durante las dos fechas restantes.