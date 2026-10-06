Desde Corea del Sur hasta los escenarios más importantes del mundo, BTS construyó una historia que convirtió al K-pop en un fenómeno global. Formado en 2013 por siete integrantes, el grupo está integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook, cada uno con un papel que marcó su identidad musical. Su nombre proviene de Bangtan Sonyeondan, conocido internacionalmente también como Beyond the Scene. Con éxitos como “Dynamite”, “Butter”, “DNA” y “Spring Day”, los artistas conquistaron a millones de seguidores. Ahora, una nueva emoción comienza a sentirse entre sus fanáticos peruanos.

En Perú, ARMY ya cuenta los días para la esperada llegada de BTS, mientras crece la expectativa por volver a vivir de cerca la música de sus ídolos. Pero esta espera tiene un ingrediente especial que ha captado la atención de los seguidores. El fandom peruano prepara una sorpresa dedicada especialmente a Jimin, uno de los integrantes más queridos del grupo. El misterio sobre los detalles aumenta la emoción entre quienes esperan participar en este homenaje. Mientras se acerca la fecha, la ilusión crece y ARMY se prepara para convertir la visita de BTS en un recuerdo inolvidable.

Así Jimin celebrará su cumpleaños con muchas sorpresas por parte de ARMY Perú

La emoción ya se siente entre los seguidores peruanos de BTS, quienes cuentan los días para recibir al septeto surcoreano en Lima. Jimin cumplirá 31 años el próximo 13 de octubre y ARMY Perú decidió adelantarse a la fecha con una celebración que promete llenar el Estadio San Marcos de corazones, música y cánticos. A pocos días de los tres conciertos de la gira “Arirang”, los fanáticos afinan los últimos detalles de las actividades preparadas. La expectativa crece mientras se acerca el esperado encuentro con sus ídolos. La capital se prepara así para vivir una fiesta teñida de emoción y admiración.

Entre las iniciativas organizadas por el fandom destaca un homenaje dedicado especialmente a Jimin, quien celebrará su cumpleaños apenas unos días después de las presentaciones de BTS en Lima. La propuesta busca convertir los conciertos en una experiencia aún más especial para el cantante y sus seguidores. Los corazones y cánticos serán parte de una celebración que promete hacerse sentir desde las tribunas. Mientras los días avanzan, ARMY Perú guarda con entusiasmo cada detalle de la sorpresa. Todo apunta a que el cumpleaños de Jimin comenzará a celebrarse antes de tiempo, rodeado del cariño de sus fanáticos peruanos.

Un mar de corazones les espera a los BTS como homenaje a Jimin en la parte final de la presentación

La cuenta regresiva continúa y ARMY Perú ya tiene preparado uno de los momentos más especiales de los conciertos de BTS en Lima. La iniciativa, impulsada por BTS Perú, ARMY Perú y PJMUSAS, busca que los seguidores puedan rendir homenaje a Jimin durante la parte final de una de las presentaciones. La propuesta pretende convertir las tribunas en un escenario de celebración dedicado al integrante surcoreano. Con cada detalle coordinado, los fanáticos esperan sorprender al cantante en pleno espectáculo. La emoción crece mientras se acercan las tres fechas esperadas.

El proyecto incluirá distintas dinámicas que se desarrollarán durante las jornadas, entre ellas una que promete transformar el estadio en un mar de corazones. Para ello, PJMUSAS preparó la entrega de 30 mil corazones que serán utilizados por los asistentes durante el homenaje. A esta iniciativa se sumará un banner especial dedicado a Jimin, que deberá ser levantado en el momento previamente indicado. Todo está pensado para que el mensaje de cariño pueda verse desde el escenario. Así, ARMY Perú busca regalarle al artista un recuerdo especial durante su paso por Lima.

ARMY cantará “Happy Birthday” a Jimin mientras los fans podrán llevar Uchiwas con fotos del cantante

La celebración dedicada a Jimin comenzará desde el 7 de octubre, cuando ARMY podrá sumarse de manera voluntaria a una dinámica pensada para llenar de color las tribunas. Los asistentes podrán llevar una vincha o un gancho inspirado en Chimmy, el personaje de BT21 relacionado con el cantante. Estos accesorios funcionarán como una muestra de cariño y respaldo durante el tramo final del espectáculo. La iniciativa busca que el artista pueda percibir el entusiasmo de sus seguidores desde el escenario. Así, la cuenta regresiva hacia su cumpleaños comenzará a sentirse dentro del estadio.

La siguiente sorpresa llegará el 9 de octubre, con una nueva propuesta que también será opcional para los fanáticos. En esta ocasión, ARMY podrá llevar Uchiwas, los tradicionales abanicos japoneses, decorados con una fotografía de Jimin elegida por cada asistente. La idea es que estos elementos se levanten durante un momento determinado y formen una imagen colectiva entre el público. Miles de abanicos podrían convertirse en un espectáculo visual dedicado al integrante de BTS. La jornada promete así sumar otro recuerdo especial a la esperada celebración de su cumpleaños.

El momento más esperado llegará el 10 de octubre con un Happy Birthday en inglés y español

La fecha que concentra toda la expectativa será el 10 de octubre, cuando las tribunas del Estadio San Marcos se unan para protagonizar el homenaje más esperado. Ese día, todos los asistentes están invitados a dirigir su atención hacia Jimin antes de que el cantante tome la palabra en el tramo final del espectáculo. La celebración buscará convertir el recinto en un escenario dedicado exclusivamente al integrante de BTS. La emoción crecerá mientras se acerque ese instante preparado por los fanáticos. ARMY Perú espera que el artista pueda sentir el cariño desde cada rincón del estadio.

Cuando llegue el momento, miles de voces entonarán “Happy Birthday” tanto en inglés como en español, mientras el banner especial y los corazones de PJMUSAS completarán la escena. La propuesta busca adelantar el festejo por los 31 años de Jimin y regalarle una celebración multitudinaria antes de la fecha de su cumpleaños. Banners, corazones y accesorios formarán parte de una puesta en escena preparada por los seguidores. Así, el paso de BTS por Lima quedará acompañado por un homenaje pensado especialmente para él. ARMY Perú se prepara para convertir el 10 de octubre en una noche que Jimin difícilmente olvidará.