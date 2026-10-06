Por Christian Gambini

Desde Corea del Sur hasta los escenarios más importantes del mundo, BTS construyó una historia que convirtió al K-pop en un fenómeno global. Formado en 2013 por siete integrantes, el grupo está integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook, cada uno con un papel que marcó su identidad musical. Su nombre proviene de Bangtan Sonyeondan, conocido internacionalmente también como Beyond the Scene. Con éxitos como “Dynamite”, “Butter”, “DNA” y “Spring Day”, los artistas conquistaron a millones de seguidores. Ahora, una nueva emoción comienza a sentirse entre sus fanáticos peruanos.