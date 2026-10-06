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La fiebre de BTS se viste en Gamarra: polos, casacas y accesorios para ARMY

La fiebre de BTS se viste en Gamarra: polos, casacas y accesorios para ARMY

Gamarra también se viste de BTS: polos desde S/40, poleras de hasta S/180 y accesorios como bolsas de tela a S/20. La fiebre del grupo surcoreano ya tiene su propio rincón en Lima.

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