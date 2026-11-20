El dengue continúa siendo una preocupación para las autoridades sanitarias y las familias, por los riesgos que representa cuando no se identifica a tiempo. Aunque en sus primeras manifestaciones puede confundirse con un malestar pasajero o una fiebre común, esta enfermedad requiere atención debido a los cambios que puede experimentar a medida que avanza. En algunos casos, la falta de reconocimiento de las señales de alerta y la demora en acudir a un establecimiento de salud pueden favorecer complicaciones que ponen en peligro la vida del paciente. Por ello, conocer cómo se desarrolla esta infección y cuándo deja de ser un cuadro leve resulta fundamental. Conoce qué señales debes observar, cuándo buscar atención médica y cuáles son las recomendaciones para reducir los riesgos asociados al dengue.

¿CÓMO IDENTIFICAR EL DENGUE ANTES DE QUE SE CONVIERTA EN UNA AMENAZA?

Aunque algunas personas infectadas no presentan síntomas, otras desarrollan molestias que aparecen repentinamente y pueden durar entre tres y cuatro días. Las manifestaciones más frecuentes son:

Fiebre elevada y malestar general.

Dolor muscular y molestias en los huesos.

Dolor detrás de los ojos.

Sin embargo, el momento de mayor cuidado puede llegar cuando la temperatura comienza a bajar. Entre el quinto y sexto día pueden aparecer señales de alarma, como dolor abdominal y alteraciones en la piel. Ante estos cambios, es importante acudir a un establecimiento de salud.

El Dr. Elmer Huerta advirtió en diálogo con RPP sobre la importancia de actuar dentro del plazo oportuno: “Hay una ventana de 48 horas que es importantísima para que llegues al hospital, te hidraten, te vigilen, te vean las posibles complicaciones y te salven la vida”.

¿QUÉ CUIDADOS DEBEN TENERSE EN CUENTA?

Durante la enfermedad, el descanso y la hidratación son fundamentales. Se recomienda beber al menos dos litros de líquidos al día, distribuidos en pequeños sorbos, y vigilar que la orina conserve un color claro o amarillo pálido.

También se puede utilizar paracetamol bajo orientación médica para aliviar las molestias. En cambio, deben evitarse los antibióticos y otros medicamentos sin prescripción.

Huerta recordó que no existe un tratamiento que elimine directamente el virus y advirtió a uno que “no se automedique”.

¿QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO DE DESARROLLAR COMPLICACIONES?

Los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con diabetes u obesidad requieren especial atención. Estos grupos deben permanecer atentos a cualquier cambio en su estado de salud y buscar evaluación médica si aparecen señales de alarma.

Dengue. (Foto: Shutterstock)

¿QUÉ PROTECCIÓN OFRECE LA VACUNA CONTRA EL DENGUE?

La inmunización no impide completamente el contagio, pero disminuye en un 85% la posibilidad de desarrollar una presentación grave o necesitar hospitalización. Según Huerta, reduce “la posibilidad de que avances a ese dengue grave y de que tengas que llegar al hospital”.

La estrategia de inmunización establecida por el Ministerio de Salud está dirigida a jóvenes de 10 a 20 años y no contempla a las mujeres embarazadas.

¿CUÁNTO TIEMPO DEMORA LA RECUPERACIÓN DEL DENGUE?

Los pacientes con cuadros leves suelen recuperarse en aproximadamente una semana. En cambio, quienes necesitan hospitalización por complicaciones, como sangrados o infecciones asociadas, pueden tardar entre un mes y un mes y medio en restablecerse. Además, existen cuatro serotipos del virus.

¿CUÁNTOS CASOS Y FALLECIMIENTOS POR DENGUE SE REGISTRAN EN EL PERÚ?

Los reportes del Ministerio de Salud y el Centro Nacional de Epidemiología contabilizaron 113,799 casos confirmados y probables de dengue en el país. Asimismo, se registraron 110 fallecimientos confirmados y otros 45 que permanecían bajo investigación, cifras que reflejan la importancia de reconocer los síntomas y buscar atención médica oportuna.

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