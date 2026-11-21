El golpe de calor puede comenzar de manera repentina cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura frente a condiciones extremas. En cuestión de minutos, el organismo puede alcanzar niveles superiores a los 40 °C, poniendo en riesgo la vida. Esta emergencia suele presentarse tras una exposición prolongada al sol, la práctica de actividad física intensa bajo altas temperaturas o la permanencia en espacios calurosos y con escasa ventilación.

Aunque puede confundirse con el agotamiento por calor, ambas condiciones presentan diferencias importantes. Mientras la primera suele manifestarse mediante sudoración abundante, fatiga, mareos y debilidad, el golpe de calor provoca señales mucho más alarmantes. La confusión, la desorientación, las dificultades para hablar e incluso la pérdida del conocimiento revelan una alteración del estado mental. Ante estos síntomas, cada minuto cuenta: se trata de una emergencia médica que requiere atención inmediata.

¿Qué ocurre en nuestro cuerpo? Reconoce los síntomas del golpe de calor en una persona

En condiciones normales, el organismo regula su temperatura mediante la transpiración y el flujo de sangre hacia la superficie de la piel, mecanismos que permiten disipar el calor. Sin embargo, cuando se produce un golpe de calor, estas respuestas dejan de ser efectivas y la temperatura corporal comienza a elevarse peligrosamente. El problema puede agravarse rápidamente y comprometer órganos vitales como el cerebro, el corazón y los riñones, entre otros.

Las señales de alerta pueden aparecer de distintas maneras: fiebre muy elevada, dolor de cabeza intenso, mareos, debilidad, náuseas y vómitos. También pueden presentarse confusión, desorientación, comportamientos inusuales, piel caliente y enrojecida, además de un pulso y una respiración acelerados. Aunque algunas personas pueden sudar abundantemente, otras no presentan transpiración. En las situaciones más graves, el cuadro puede desencadenar convulsiones, pérdida del conocimiento e incluso un estado de coma.

El organismo suele manifestar señales de sobrecarga térmica antes del golpe de calor

El organismo suele dar las primeras señales cuando comienza a soportar temperaturas extremas: sofocamiento, sed intensa, sudoración y una sensación general de malestar. Si la exposición continúa, pueden aparecer calambres musculares, relacionados con la pérdida de agua y sales minerales, especialmente después de realizar actividad física. Sin embargo, el escenario cambia radicalmente cuando se presenta un golpe de calor, pues la temperatura se eleva peligrosamente y comienza a afectar el sistema nervioso central. La confusión o la pérdida de conciencia son señales de una emergencia.

El especialista Gabriel Vidal, jefe de Medicina Interna del Hospital Sabogal de EsSalud, advierte que la falta de atención oportuna puede comprometer el funcionamiento del corazón, los riñones y el aparato digestivo. El cerebro también figura entre los órganos más vulnerables, por lo que la somnolencia, los cambios de conducta y la dificultad para responder preguntas sencillas representan signos de alarma. En los casos más severos pueden producirse convulsiones, coma y secuelas neurológicas. Asimismo, la deshidratación puede ocasionar presión arterial baja, palpitaciones y complicaciones cardiovasculares.

Cuando el cuadro avanza, las consecuencias pueden extenderse al hígado, los músculos y el sistema de coagulación. En personas que realizan ejercicio intenso, incluso puede aparecer rabdomiólisis, una lesión que destruye las fibras musculares y libera sustancias capaces de agravar el daño renal. Frente a esta situación, el paracetamol y la aspirina no representan una solución, porque el aumento de temperatura no tiene el mismo origen que una fiebre infecciosa. La prioridad es enfriar rápidamente el cuerpo y solicitar atención médica de emergencia.

Los Adultos mayores, niños y trabajadores al aire libre son los más vulnerables ante un golpe de calor

Aunque el golpe de calor puede afectar a cualquier persona, existen grupos que enfrentan mayores riesgos frente a las temperaturas extremas. Entre ellos destacan los adultos mayores, quienes pueden experimentar una menor sensación de sed y dificultades para regular el calor corporal. A esta vulnerabilidad se suman las limitaciones para acceder al agua, mantener sus viviendas ventiladas o identificar las primeras señales de alerta. Por ello, requieren especial atención durante las jornadas calurosas.

Los niños pequeños y los lactantes también necesitan vigilancia constante, debido a que sus organismos todavía no regulan eficientemente la temperatura y no siempre pueden expresar que tienen sed o se sienten mal. En los bebés que reciben lactancia materna, se recomienda ofrecer el pecho a libre demanda. El riesgo también alcanza a quienes padecen diabetes, hipertensión o enfermedades cardíacas y renales, así como a las personas que consumen medicamentos que pueden alterar la hidratación o la sudoración. En estos casos, ningún tratamiento debe modificarse sin autorización médica.

Otro grupo expuesto es el de quienes desarrollan actividades físicas al aire libre, como deportistas, agricultores, obreros de construcción y trabajadores de limpieza pública. Durante estas jornadas, el esfuerzo incrementa la producción de calor dentro del organismo y puede acelerar la aparición de complicaciones. Por esa razón, resulta fundamental realizar pausas frecuentes, buscar espacios con sombra y mantener una hidratación adecuada. La prevención se convierte así en una medida indispensable para evitar consecuencias graves.

¿Qué hacer si se sospecha un golpe de calor en una persona? Sepa actuar correctamente

Todo comienza con una señal que no debe ignorarse: una persona confundida, debilitada y con el cuerpo ardiendo. Ante la sospecha de un golpe de calor, cada minuto cuenta y lo primero es solicitar ayuda médica. Mientras llega la emergencia, hay que trasladar al afectado a un lugar fresco, retirar el exceso de ropa y comenzar a enfriar su cuerpo con agua o paños húmedos, procurando mantener una buena ventilación.

La persona nunca debe quedar sola; es necesario observar constantemente su respiración y su nivel de conciencia. Si está confundida, somnolienta, convulsiona o ha perdido el conocimiento, no se le debe ofrecer agua, alimentos ni medicamentos por la boca, por el riesgo de que se atragante. Ya en el establecimiento de salud, los médicos controlarán su temperatura y funciones vitales, mientras aplican enfriamiento, líquidos intravenosos y otros tratamientos para proteger órganos como el corazón, los riñones y el hígado.

¿Qué hacer ante un golpe de calor? Conoce lo que debes hacer para prevenir y ante una emergencia

La prevención comienza con hábitos sencillos que pueden evitar consecuencias graves: beber agua durante el día sin esperar a sentir sed y evitar las actividades físicas intensas durante las horas de mayor radiación solar, especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. También se recomienda utilizar prendas holgadas, ligeras y de colores claros, permanecer bajo sombra, mantener los ambientes ventilados y consumir frutas con abundante agua. Para quienes trabajan al aire libre, las pausas programadas y el acceso permanente a líquidos y espacios frescos resultan fundamentales.

Sin embargo, si aparecen señales de un golpe de calor, la rapidez de respuesta puede marcar la diferencia. Lo primero es solicitar asistencia médica de emergencia e informar la ubicación, la edad aproximada de la persona, los síntomas y si ha perdido el conocimiento. En Perú, se puede llamar al SAMU (106), los Bomberos (116), la Policía Nacional (105), las ambulancias de EsSalud en Lima (117) o Infosalud (113), que brinda orientación sanitaria del Ministerio de Salud. Tener estos números a la mano puede ser decisivo ante una situación de riesgo.