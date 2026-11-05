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Resumen

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Un animal postrado bajo el sol no siempre descansa: podría estar sufriendo un golpe de calor.
Un animal postrado bajo el sol no siempre descansa: podría estar sufriendo un golpe de calor.
Por Bianka Salazar Andrade

El peligro es mayor de lo que parece

Merlín IA

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