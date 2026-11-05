El peligro es mayor de lo que parece

Según especialistas del Instituto Nacional de Salud (INS), tan solo quince minutos de exposición continua a radiación solar directa bastan para causar daños irreversibles o desencadenar la muerte en animales. Durante las olas de calor en Lima, las emergencias por choque térmico han alcanzado una letalidad de hasta el 50% en animales no atendidos a tiempo. Con el pavimento a 50 °C bajo el sol, el organismo del animal colapsa en minutos; por eso, detectar a tiempo la gravedad de la situación en la calle salva vidas.

Un perro que jadea erguido está en estrés térmico inicial: basta guiarlo a la sombra y ofrecerle agua fresca. Pero si yace postrado bajo el sol con jadeo excesivo, salivación espesa, temblores o encías azuladas, enfrenta un golpe de calor crítico que exige atención inmediata.

El diagnóstico médico

La voz de la especialidad clínica resulta indispensable para dimensionar la gravedad en la calle. Para la Dra. Milagros Major Salazar, médica veterinaria, comenta:

«Nuestras mascotas —y sobre todo los animales en situación de calle— sufren el impacto del calor mucho más que nosotros porque no poseen glándulas sudoríparas. Al no poder sudar, se sofocan rápidamente, su temperatura interna se dispara y sufren el golpe de calor», advierte la especialista.

La falta de información reside en su invisibilidad inicial para el ojo inexperto: Un animal que parece descansar en la calle puede estar sufriendo daños irreversibles en todo su cuerpo. Ante cuadros extremos la doctora enfatiza actuar sin demora: humedecer las patas con alcohol, colocar paños de agua fresca en cuello y cabeza, y trasladarlo de inmediato a una clínica veterinaria.

Imperativos de auxilio: prevención activa y protocolos de socorro en la vía pública

Para evitar un colapso, jamás se debe verter agua helada ni sumergir al animal en recipientes con hielo. La estrategia médica adecuada consiste en humedecer progresivamente con agua templada o fresca las zonas carentes de denso pelaje, permitiendo que la temperatura corporal descienda de forma paulatina.

Asimismo, la prevención exige pequeñas acciones tácticas que atenúen el impacto. La colocación de recipientes limpios con agua fresca en los exteriores de viviendas y comercios constituye una barrera vital contra la deshidratación. De igual forma, evitar el paseo de mascotas en las horas de mayor intensidad solar.

Un alivio vital en la intemperie: la instalación de bebederos comunitarios en calles y parques es clave para mitigar el impacto del calor en Lima.

Uniendo fuerzas por ciudades más empáticas

Para combatir el calor en la calle se necesitan soluciones permanentes que transformen nuestro entorno urbano. Por ello, la ONG WUF busca articular alianzas con empresas comprometidas y municipalidades para instalar una red de bebederos comunitarios en espacios públicos. Si quieres liderar este impacto en favor del bienestar animal y la sostenibilidad urbana, desde tu organización, escríbenos a valeria@wuf.pe para trabajar una propuesta juntos.

La solución definitiva frente a la intemperie

Un plato de agua alivia el momento, pero la única protección real es sacarlos de la calle. En https://www.wuf.pe/adoptawuf encontrarás decenas de perros listos para un hogar. Al adoptar, no solo le cambias la vida a un wuf, sino que abres un cupo para rescatar a otro animal del sol abrasador.