‘Doggie’ tenía 12 años cuando le diagnosticaron melanoma maligno. Para el publicista Carlos Torrejón, su dueño, afrontar esa noticia fue sumamente difícil.

“Lo tomé con mucho dolor e incertidumbre. No sabía qué tanto podía hacer para ayudarlo porque desconocía del tema. Felizmente, mi enamorada me ayudó a sobrellevarlo porque es veterinaria: ella me acompañaba a las quimioterapias, y le hacía preguntas al médico que yo no sabía que debía hacer”, confiesa.

“Además, recordar que era el perrito que mi abuelito rescató, me dio fuerzas. ‘Doggie’ era lo último que me quedaba de él, y no quería fallarle”, cuenta Torrejón.

'Doggie' tuvo una vida plena y feliz hasta los 15 años.

Según cuenta, los costos de las quimioterapias, que coincidieron con la pandemia, fueron muy altos, debido a que los medicamentos de ‘Doggie’ eran importados.

“Busqué darle lo mejor durante todo el proceso: las pastillas venían de Argentina y Estados Unidos, por lo que no eran nada baratas. Pero volvería a gastar todo eso de nuevo sin pensarlo solo para que Doggie estuviera bien”, recalca.

Lamentablemente, ‘Doggie’ falleció, debido a que su enfermedad se complicó muchísimo. Sin embargo, recalca su dueño, él no se arrepiente de todo el proceso, ya que, en todo momento, buscó darle lo mejor a su mascota.

Afrontar el diagnóstico

Para el médico veterinario Sergio Salgado, es importante tener en cuenta que, la gran mayoría de mascotas, toleran muy bien los tratamientos oncológicos, siendo muy raros los casos en donde los efectos adversos lleguen a ser graves.

“En ese sentido, se estimula que los pacientes en tratamiento oncológico traten de tener una vida similar a la que tenía previa al diagnóstico. Asegurarnos una buena nutrición, paseos, besos y abrazos son la base para mantener una buena calidad de vida”, explica.

Además, señala el especialista, hay que tener en cuenta que, tras un diagnostico de cáncer, hay que adaptar algunos detalles en la rutina de la mascota.

“Hay ciertas cosas que vamos a tener que adaptar: visitas al veterinario, exámenes de control, paseos adicionales, limpiezas o curaciones, horarios de medicina, cuidados sanitarios, pero son cambios básicos y la mayoría muy fáciles de poder realizar”, comenta Salgado.

¿Cómo medir la calidad de la vida de nuestra mascota si padece cáncer? Salgado utiliza una escala que incluye apetito, hidratación, movilidad, respuesta a estímulos, dolor, y más días buenos que malos.

“Se califica cada punto, y eso nos ayuda a darle objetividad a la calidad de vida. De una manera más simple: si la mascota cumple con el rol que siempre tuvo: comer, acompañar, no tener dolor, pasear, y jugar, eso también podría guiarnos a saber que aún está disfrutando la vida”, dice.

Finalmente, explica el veterinario, hay que recordar la importancia de aprovechar cada momento con nuestras mascotas.

“La vida es efímera y, lamentablemente, el tiempo que nos acompañan estos seres tan increíbles es injustamente corto. Tenemos que aprovechar cada momento juntos sacándolos a pasear, jugando con ellos, y premiándolos”, recalca el experto.

