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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La cercanía diaria fortalece el bienestar emocional y la compañía en momentos de quietud. Compartir pequeños gestos de afecto reafirma el pacto de cuidado mutuo que ha unido a humanos y cánidos por milenios.
La cercanía diaria fortalece el bienestar emocional y la compañía en momentos de quietud. Compartir pequeños gestos de afecto reafirma el pacto de cuidado mutuo que ha unido a humanos y cánidos por milenios.
/ alireza.heidarpour
Por Bianka Salazar Andrade

Una historia de cuidado mutuo

Merlín IA

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