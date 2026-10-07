Luis Iván Obispo Díaz, el ciudadano venezolano señalado por la Fiscalía como autor material del asesinato de la excandidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, trabajaba como conductor de aplicativo. Según su propia declaración ante la Policía, era conductor de inDrive y fue precisamente a través de ese trabajo que llegó hasta una mujer que, de acuerdo con su versión, terminó vinculándolo con el encargo para asesinar a la comunicadora.

El dato aparece en los interrogatorios realizados a Obispo Díaz mientras permanecía internado en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, luego de ser herido durante su fuga tras el crimen. El detenido contó que conoció el contacto que lo llevó hasta ‘La Gocha’ —la mujer señalada por el financista del crimen— a partir de un servicio realizado como conductor de inDrive. Según su relato, un cliente le proporcionó el número telefónico de esta mujer. Posteriormente, ella lo contactó por teléfono y le planteó el asesinato.

Obispo Díaz sostuvo que nunca llegó a reunirse personalmente con ‘La Gocha’. Dijo que se comunicó con ella únicamente por teléfono y que la mujer era peruana. En una declaración posterior, identificó a la mujer como ‘Jhosselyn’ y señaló que, según lo que conocía, vendía comida en Lurigancho. La identidad y participación de esta mujer todavía son materia de investigación.

Según la Policía Nacional del Perú, la declaración del detenido abrió una posible ruta para la investigación: revisar los registros de inDrive para determinar con quiénes trabajó, qué pasajeros trasladó y si alguno de esos servicios puede ayudar a identificar a la persona que le entregó el número de ‘La Gocha’. La Policía ya considera que la base de datos de la plataforma podría ser útil para seguir esa pista.

Luis Obispo Díaz confesó cuánto iba a ganar por el crimen de la 'China Polo'. Foto: redes sociales.

¿Qué dice InDrive?

Consultada por este Diario, inDrive señaló que realizó verificaciones internas después de conocer el caso. La empresa aseguró categóricamente que el hecho investigado no ocurrió durante un viaje realizado a través de su plataforma.

La compañía indicó que está a disposición de las autoridades y que entregará, dentro del marco legal, cualquier información que contribuya con la investigación. También sostuvo que cuenta con procesos de registro, validación y verificación de conductores, tanto al momento de su incorporación como durante el uso de una cuenta activa.

“El asesinato de ‘China Polo’ no ocurrió durante un servicio solicitado mediante inDrive; sin embargo, el presunto autor material declaró que trabajaba como conductor de la plataforma y que su actividad como taxista fue el punto de partida para uno de los contactos que terminarían vinculándolo con el encargo criminal”, informó la empresa.

¿Quién es Luis Obispo Díaz?

Obispo Díaz nació el 4 de mayo de 1996 y llevaba aproximadamente ocho años viviendo en el Perú, según información recogida durante la investigación. Fuentes policiales señalaron que llevaba una doble actividad: trabajaba como conductor de aplicativo y, paralelamente, integraría una organización criminal conformada por ciudadanos venezolanos. Las autoridades también le atribuyen experiencia en el manejo de armas de fuego.

El propio Obispo Díaz reconoció ante los investigadores haber ejecutado el asesinato.

El 19 de septiembre llegó hasta el mercado de Caraz, donde se encontraba Aponte Polo realizando actividades de campaña. La habría atacado con una pistola Glock calibre 9 x 19 milímetros. La Policía logró capturarlo después de una persecución durante la cual resultó herido.

El arma encontrada en su poder también es parte de la investigación. Según información policial, la Glock había sido reportada como hurtada en 2023 y pertenecía a un suboficial de la Policía Nacional.

El propio Obispo Díaz reconoció ante los investigadores haber ejecutado el asesinato y afirmó que le ofrecieron entre S/10.000 y S/15.000. También dijo que consiguió el arma en Villa María del Triunfo por S/500. La Fiscalía sostiene que recibió S/15.000 por ejecutar el crimen.

La investigación ha identificado además a Ronald José Toro Ardila como presunto financista y cómplice primario. Según la Fiscalía, desde una cuenta a su nombre se realizaron transferencias mediante Yape y Plin para cubrir el traslado, alojamiento y otros gastos de los integrantes del grupo que llegó a Caraz. El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Toro Ardila y Obispo Díaz. Hasta el momento, la investigación no ha establecido quién ordenó el asesinato.

inDrive aseguró que el hecho investigado no ocurrió durante un viaje realizado a través de su plataforma.

Un antecedente con el alquiler de cuentas

No es la primera vez que la seguridad vinculada a las cuentas de inDrive es cuestionada. En 2024, El Comercio documentó ofertas de venta y alquiler de cuentas de aplicativos, incluida inDrive, con precios que llegaban a S/100. Esta práctica permite que una persona preste servicios utilizando el perfil validado de otra y puede facilitar la suplantación de identidad.

En esa oportunidad, inDrive aseguró que contaba con verificaciones aleatorias, revisión de documentos y una herramienta de reconocimiento de “vida” para comprobar que quien utiliza la cuenta sea la persona registrada.

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