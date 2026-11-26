La movilidad por aplicativo tiene un impacto económico que va más allá del transporte de pasajeros. De acuerdo con el estudio Impacto económico y social de inDrive en Perú, elaborado por Macroconsult, la actividad vinculada a la plataforma generó un valor agregado bruto (VAB) total estimado de S/2.231 millones en la economía peruana, considerando sus efectos directos, indirectos e inducidos.

La investigación reveló que S/1.196 millones corresponden al valor agregado directo generado por la actividad de los conductores. A ello se suman S/610 millones de impacto indirecto, asociados a la demanda de bienes y servicios necesarios para operar, como combustible, mantenimiento vehicular y seguros, así como S/424 millones de impacto inducido, provenientes del consumo de los hogares financiado con los ingresos de los conductores.

Una fuente de ingresos para las familias peruanas

“El estudio revela que la movilidad por aplicativo tiene un impacto que va más allá del sector transporte. Su contribución se refleja tanto en los ingresos que genera para los conductores independientes como en la actividad económica que dinamiza en otros sectores vinculados a su operación. Esto demuestra cómo las plataformas de movilidad pueden impulsar la economía, fortalecer el consumo de los hogares y generar oportunidades de ingresos para miles de familias peruanas”, señaló Álvaro Monge, economista y líder del estudio en Macroconsult.

Más allá de su impacto económico, el estudio también destacó el papel de las plataformas digitales en la mejora de la conectividad entre diferentes zonas urbanas. La investigación señaló que el 47% de los encuestados considera que inDrive ofrece una mayor accesibilidad a zonas remotas o periféricas en comparación con otras aplicaciones de movilidad.

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El estudio también evidenció que el modelo de negociación directa de inDrive genera percepciones positivas entre sus usuarios, ya que el 75% de los pasajeros y el 56% de los conductores encuestados se muestran satisfechos con esta función. Además, las percepciones sobre la seguridad son favorables, ya que el 92% de los pasajeros y el 80% de los conductores consideran que utilizar inDrive es igual de seguro o más seguro que utilizar otras aplicaciones de transporte compartido. Estos resultados ponen de relieve la valoración positiva que hacen los usuarios tanto de la flexibilidad que ofrece la negociación directa como de la seguridad de la plataforma.

En cuanto a su complementariedad con el transporte público, el 24% de los pasajeros encuestados utiliza la plataforma cuando este servicio no está disponible, mientras que el 27% recurre a ella para desplazarse hacia o desde paradas y estaciones de transporte público. Esto evidencia su papel complementario dentro del sistema de movilidad urbana.