Como parte de su estrategia para fortalecer la seguridad antes, durante y después de cada viaje, inDrive, plataforma global de movilidad y servicios urbanos, anunció la activación en todo el Perú de la verificación de pasajeros mediante liveness check, una herramienta que incorpora una prueba de vida y registro biométrico facial como mecanismo adicional de validación de identidad.

La funcionalidad busca añadir una capa adicional de seguridad para los conductores, permitiendo verificar que detrás de cada cuenta hay una persona real. El proceso de verificación facial y prueba de vida se inicia en el momento del enrolamiento de los nuevos usuarios y también podrá ser solicitado de manera aleatoria si se presenta alguna situación que contravenga nuestras normas de uso. A partir de ahora, esta verificación se aplicará al 100 % de los nuevos usuarios en todo el Perú. Aquellos usuarios que no completen la verificación no podrán solicitar un servicio.

Esta herramienta se suma a otras funcionalidades de seguridad que inDrive ya tiene activas en el país, entre ellas la grabación de audio durante el viaje, que permite contar con un registro adicional ante una eventual situación de seguridad durante el trayecto.

“En inDrive entendemos que la seguridad debe construirse desde antes de que comience un viaje. La tecnología nos permite incorporar nuevas capas de prevención, como la verificación de pasajeros mediante liveness check, y acompañarlas con herramientas disponibles durante el trayecto, como la grabación de audio. Nuestro objetivo es continuar desarrollando soluciones que ayuden tanto a pasajeros como a conductores a sentirse más seguros al utilizar la plataforma”, señaló Christiam Alfonso, Gerente de Seguridad de inDrive para Latinoamérica.

De la tecnología a la educación vial

Como parte de este enfoque integral de seguridad, inDrive realizó junto al Touring y Automóvil Club del Perú (TACP) el workshop “La seguridad es tarea de todos”, una jornada presencial que reunió a 50 conductores de la plataforma para reforzar conocimientos de prevención vial y el uso adecuado de las herramientas de seguridad disponibles en la aplicación.

Durante el encuentro, se desarrolló la ponencia “5 decisiones que pueden salvarte la vida” a cargo de Aaron De la Haza, especialista en movilidad del Touring, en la que se analizaron casos prácticos e historias reales para identificar situaciones de riesgo y promover decisiones responsables al volante.

El Touring y Automóvil Club del Perú, es una aliado estratégico para inDrive en la preservación de la vida humana y la prevención de siniestros de tránsito en el país. transformando la educación vial en una herramienta activa para proteger a los ciudadanos y reducir las fatalidades en las vías peruanas.

Por su parte, inDrive lideró la experiencia interactiva “Safety Challenge: ¿Qué harías tú?”, en la que los conductores enfrentaron situaciones hipotéticas vinculadas con diferentes momentos de un viaje y pudieron conocer cómo utilizar las herramientas de seguridad de la plataforma frente a cada escenario.

Con estas acciones, inDrive busca fortalecer una estrategia de seguridad que combine tecnología, prevención y educación vial, sumando nuevas herramientas dentro de la plataforma y promoviendo, al mismo tiempo, que los conductores conozcan cómo utilizarlas ante situaciones reales.

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