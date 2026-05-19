inDrive, la plataforma global de movilidad y servicios urbanos, anunció el lanzamiento en Perú de una nueva función de grabación de audio en viajes realizados a través de su aplicación. Esta medida busca reforzar la seguridad de pasajeros y conductores, integrándose al ecosistema de protección que la compañía ya opera en el país.

La nueva funcionalidad permite que tanto usuarios como conductores puedan registrar, de manera opcional, el audio de sus trayectos. El objetivo es brindar una medida preventiva y un respaldo adicional ante cualquier eventualidad durante el viaje.

Más control para pasajeros y conductores

La activación es completamente voluntaria y los archivos de audio se almacenan encriptados directamente en el dispositivo del usuario por un período de hasta cinco días. El contenido únicamente puede compartirse con el equipo de soporte de la plataforma si la persona que inició la grabación decide reportar un incidente y adjuntar el archivo, manteniendo así el control sobre su información.

Además de actuar como un mecanismo de respaldo, la función busca desalentar conductas inapropiadas y promover un ambiente de mayor confianza y respeto entre pasajeros y conductores.

“Estamos comprometidos con fortalecer activamente la seguridad en cada viaje que se realiza con inDrive en Perú. Queremos que nuestra comunidad sepa que tiene el control, la transparencia y el respaldo necesarios para moverse con tranquilidad por sus ciudades”, comentó Christiam Alfonso, gerente de seguridad para inDrive en Latinoamérica.

Más medidas de protección

La grabación de audio se suma a otras funciones de seguridad disponibles en la aplicación en Perú, como la verificación de identidad, el monitoreo de viajes en tiempo real, el botón de emergencia, la posibilidad de compartir el trayecto con contactos de confianza y un equipo de soporte especializado disponible 24/7.

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