inDrive, la plataforma global de movilidad y entregas, lanzó en Perú inDrive Ads, su nueva unidad de negocio que permite a marcas integrar contenido relevante dentro de la experiencia de millones de usuarios que utilizan la aplicación diariamente.

Con un amplio perfil de audiencia que abarca diversos segmentos socioeconómicos y geográficos, inDrive se posiciona como una de las plataformas de mayor alcance en el país y un canal estratégico para marcas que buscan impactar a audiencias reales, diversas y en movimiento.

La propuesta aprovecha uno de los momentos de mayor atención del consumidor: el trayecto. Durante cada viaje, los usuarios interactúan activamente con la aplicación —desde la solicitud del servicio hasta la finalización del recorrido—, generando múltiples puntos de contacto donde las empresas pueden ofrecer contenido de valor de forma orgánica y no intrusiva. Los formatos disponibles incluyen banners dinámicos distribuidos en las pantallas de mayor interacción, acompañados de herramientas de medición que evalúan el rendimiento de cada campaña en tiempo real.

“En inDrive contamos con insights sólidos sobre el comportamiento de nuestros usuarios, lo que nos permite ofrecer a las marcas una segmentación precisa, siempre bajo un enfoque responsable de la privacidad, en un contexto donde el usuario se mantiene activo durante todo su trayecto y con niveles de interacción que superan a canales digitales tradicionales”, señaló Senya Andreev, director de inDrive para la Región Andina.

Tracción global, oportunidad local

A nivel global, inDrive Ads ya opera en los 20 principales mercados de la compañía con una demanda de anunciantes que se duplica mes a mes. En América Latina, fintechs como Monet en Colombia y un banco líder en México ya han utilizado la plataforma para gestionar préstamos y distribuir productos financieros directamente dentro del ecosistema de inDrive.

En Perú, varias marcas ya han mostrado interés desde su activación en marzo, con presencia de los sectores de e-commerce, moda, retail, banca y finanzas.

Como parte de su compromiso con el impacto social, inDrive destinará una porción de su inventario publicitario a dar visibilidad a sus programas comunitarios en el país, permitiendo que estas iniciativas alcancen nuevas audiencias sin costo o a costo reducido.

El lanzamiento de inDrive Ads en Perú refuerza la evolución de la compañía hacia una SuperApp que crea valor no solo para quienes se mueven, sino también para las marcas que quieren ser parte de ese movimiento.

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