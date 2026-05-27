Financiera Efectiva S.A. anunció al mercado peruano que recibió la autorización de conversión otorgada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), permitiéndole iniciar operaciones como Banco Efectiva S.A. bajo su marca comercial Efectibank, el primer banco digital en el país con presencia física a nivel nacional, dando así un paso estratégico importante que busca expandir el acceso a servicios financieros y ampliar su oferta de valor.

La transformación marca un hito para una institución con más de 25 años de experiencia y una trayectoria que ha permitido atender a más de 2.6 millones de peruanos. El cambio no solo representa una licencia bancaria, sino una evolución orientada a ofrecer finanzas personales simples, ágiles y seguras, alineadas con las nuevas necesidades del mercado.

La conversión a banco forma parte de un proceso de transformación iniciado en el 2021, periodo en el que la entidad impulsó inversiones orientadas para fortalecer sus capacidades tecnológicas, optimizar procesos y ampliar su oferta de productos financieros.

“Esta conversión nos permite consolidar nuestro proceso de transformación digital, evolucionando nuestra propuesta de valor. Somos aliados del crecimiento de nuestros clientes en todo su ciclo financiero, desde el crédito de consumo hasta el ahorro y diversos medios de pago”.

Juan Carlos Del Alcázar, Gerente General de Efectibank.

Un banco digital con presencia física en todo el Perú

Efectibank inicia esta nueva etapa respaldado por su trayectoria y presencia nacional. Actualmente cuenta con agencias especiales dentro de las 220 tiendas del Grupo EFE (Tiendas Efe, La Curacao y Motocorp) y más de 800 puntos de contacto en establecimientos aliados vinculados a tecnología, motos y mejoramiento del hogar; infraestructura que complementa y potencia su estrategia digital.

Asimismo, se apalanca en su presencia física y capacidades digitales para ampliar el acceso a servicios financieros en segmentos que históricamente han enfrentado mayores barreras de inclusión.

Una banca simple, digital y humana

Efectibank apuesta por la digitalización como eje transversal de su propuesta integral, facilitando el acceso a servicios financieros a través de canales remotos y plataformas tecnológicas, en línea con las tendencias globales de la banca moderna.

Con una oferta digital integral centrada en el usuario, más de 25 años de experiencia en créditos de consumo y microfinanzas, y el respaldo del Grupo EFE, Efectibank se consolida como una alternativa que acerca servicios financieros ágiles, simples y accesibles a más peruanos y migrantes en todo el país.

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