Invermet anunció que iniciará “acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables” y que efectuará la convocatoria para la ejecución del saldo de obra, a fin de culminar el proyecto “en el más breve plazo”, pero sin especificar fecha.

Lo llamativo de la decisión de la entidad de la Municipalidad de Lima es que resuelva el contrato con el consorcio cuando ya venció el plazo de ejecución de la obra, pues los trabajos se iniciaron el 14 de noviembre del año pasado y debían ser terminados en 180 días calendario, es decir a mediados de mayo.

Unos 20 árboles han muerto, según denunció una vecina de Jesús María. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

Invermet indicó, además, que recién coordinará con la Municipalidad de Jesús María para ejecutar “las acciones de mitigación, riego, control y mantenimiento de las áreas verdes y de toda la zona de intervención” y que ha pedido a la MML que se traslade la administración del mencionado espacio público al municipio distrital. Esto pese a que hace varias semanas diversos colectivos ambientalistas y vecinos alertaban de la mala situación de los árboles del Campo de Marte.

“Invermet ha trasladado el requerimiento a la Municipalidad de Lima para que se inicien las gestiones para la renovación del convenio de administración del parque metropolitano Campo de Marte con la Municipalidad de Jesús María, lo que permitirá que la comuna distrital administre el parque metropolitano”, señaló.

“Unos 20 árboles del Campo de Marte han muerto”, alertó ingeniera forestal

Claudia Gutiérrez, ingeniera forestal, integrante del colectivo “Salvemos el Campo de Marte” y vecina de Jesús María, advirtió que cerca de 20 árboles adultos han muerto porque durante cinco meses no han recibido agua mediante riego y porque se han mutilado sus raíces en los trabajos de excavación. Incluso, señaló que más árboles pueden desplomarse en los próximos años.

La especialista contó a El Comercio que el pasado 12 de mayo un grupo de profesionales ingresó, tras largas gestiones ante Invermet, al Campo de Marte y constató que los árboles están en malas condiciones. Remarcó que la especie más afectada es el eucalipto, que requiere más agua y cuyos árboles son los que tienen mayor porte y edad en esa zona.

“Pudimos constatar que hay árboles que les han mutilado raíces y las han dejado expuestas, y eso ha generado que hayamos encontrado, por lo menos, 20 árboles muertos y en camino otros más. Es bastante doloroso porque se supone que es un proyecto para mejorar un espacio, pero se termina dañando uno de los pulmones más grandes de Lima”, afirmó.

“Lo peligroso es que los árboles que aún siguen en pie no se van a morir como esos 20, sino en dos, tres o cinco años y pueden caer cuando el parque esté abierto. ¿Quién se hace responsable?”, agregó.

El proyecto no contaba con presupuesto para el riego de árboles del Campo de Marte, confirmó OEFA

Otro punto que cuestionó es que Invermet no haya asignado en ninguna parte del presupuesto del proyecto recursos para el riego de los árboles. “Las empresas que estaban haciendo la ejecución en campo se vieron limitadas por la falta de recursos porque Invermet no presupuestó el dinero para el riego durante la ejecución de la obra, sobre todo en la época de verano, donde hace más calor y los árboles necesitan más agua”, precisó.

Gutiérrez indicó que las autoridades involucradas en el proyecto no tenían un inventario forestal detallado, ya que durante las reuniones que sostuvieron les dieron diferentes cifras sobre la cantidad de árboles que había en el Campo Marte.

La especialista criticó que la empresa encargada de la fiscalización de la obra, Consorcio Supervisor Marte, no haya cumplido su función, ya que permitió que el Campo de Marte se encuentre en esa situación. Señaló que, del presupuesto de 26.7 millones de soles asignados para el proyecto, solo hay un saldo de 12 millones, los cuales serán destinados en su mayoría a la recuperación del arbolado, tras el reclamo de los vecinos durante la última reunión con Invermet, pues se planeaba invertir en un inicio en “infraestructura gris”.

Proyecto no contaba con presupuesto para el riego de árboles del Campo de Marte, confirma OEFA

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del Ministerio del Ambiente, informó a El Comercio que recibió, el pasado 21 de abril, “la denuncia por ausencia de riego, evidente deterioro biológico, abandono y falta de mantenimiento de especies arbóreas ubicadas en el Campo de Marte”, por lo que sus especialistas realizaron una visita y constataron que “el proyecto no contemplaba una partida presupuestal específica para el riego y mantenimiento de los árboles”.

“El 14 de mayo de 2026, especialistas del OEFA realizaron una visita en el Campo de Marte. Como resultado de dicha acción, se identificó que el proyecto no contemplaba una partida presupuestal específica para el riego y mantenimiento de los árboles, que al no desarrollarse habría originado la afectación de los mismos. No obstante, durante la visita se constató que el Consorcio Disamart e Invermet ya habían implementado acciones orientadas a garantizar el riego y conservación de los árboles”, señaló la entidad.

Vecinos reclaman por la actual situación del Campo de Marte. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

OEFA indicó que se planea el traslado de 92 árboles, el cual se efectuará dentro del mismo parque. La iniciativa se encuentra en fase de gestión administrativa y técnica, ya que se vienen realizando los trámites de autorización municipal y estudios fitosanitarios.

Respecto al retiro de 4 árboles calificados como “muertos en pie”, la entidad explicó que la medida cuenta con autorización mediante la Resolución N°D000030-2026-MML y se contempla la reposición de 33 nuevos individuos arbóreos como medida compensatoria.

Sobre el tema del riego, OEFA informó que se está usando agua del canal Huatica, que proviene del río Rímac, y también se efectúa mediante un camión cisterna. Además, se ha habilitado un tanque para el almacenamiento de agua para el riego.

¿Quién es el Consorcio Ejecutor Disamart?

El Consorcio Ejecutor Disamart está conformado por dos empresas: Aro Constructora y Mineros (60%) y Corporación Ingeniería y Desarrollo (40%), e inició operaciones el 22 de octubre del 2025 y firmó contrato con Invermet el 4 de noviembre de ese mismo año, es decir, solo 14 días después de su registro en la Sunat.

Su principal actividad económica, según información consignada en Sunat, es la “construcción de edificios”, mientras que la actividad secundaria es “la construcción de otras obras de ingeniería civil”.

Los vecinos de Jesús María exigen que se recuperen los árboles del Campo de Marte. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

El consorcio Disamart registró en noviembre del 2025 solo un trabajador en planilla, creció a 16 un mes después. Entre enero y febrero de este año mantuvo a 18 personas en su planilla y en marzo tuvo a 17. Sus representantes legales son Marcela Gonzales Morales, Ulises Jesús Angulo Huamán y Darwin Christofer Gutiérrez Huamán.

Aro Constructora y Mineros y Corporación Ingeniería y Desarrollo formaron el Consorcio Ejecutor Disamart solo para realizar el mejoramiento del Campo de Marte y así lo establecieron en un contrato registrado en la notaría Fonseca el 22 de octubre del 2025.

Jesús María asumirá mantenimiento de los árboles del Campo de Marte

La Municipalidad de Jesús María asumirá el mantenimiento de las áreas verdes del Campo de Marte por solicitud de Invermet, por lo que la próxima semana ingresará personal a evaluar la situación de los árboles, informó el alcalde distrital, Jesús Gálvez.

Precisó que el Campo de Marte es un parque metropolitano, pero el mantenimiento lo ha ejecutado la Municipalidad de Jesús María durante más de 40 años. Recordó que, antes de iniciarse la ejecución del proyecto, se entregó a la MML 2300 especies arbóreas, más de 225 mil metros de áreas verdes y las instalaciones del espacio en “perfectas condiciones”. “Vamos a ver en qué situación se encuentran (los árboles) para informarles a los vecinos, así como las medidas que vamos a tomar para la recuperación de estos árboles”, señaló Gálvez.

El burgomaestre recordó que el proyecto firmado con el consorcio Disamart contemplaba la realización de una “rehabilitación completa” del Campo de Marte, pero en marzo el municipio constató que “los árboles estaban sufriendo un abandono de riego”, por lo que efectuó un “riego de emergencia” tras recibir la autorización de Invermet.

El alcalde de Jesús María explicó que la obra incluía el aumento del área verde, la eliminación de los pasadizos de cemento, la colocación de nuevas veredas, el retiro del asfalto que está cerca del monumento, el sembrado de 100 árboles nuevos, la implementación de una central de videovigilancia y 50 cámaras, un nuevo baño soterrado y la construcción de nuevos canales de riego.

Gálvez enfatizó que los trabajos que se desarrollarán en el Campo de Marte se harán respetando su condición de área intangible. Remarcó que la modernización de dicho espacio público culminará en la primera quincena de septiembre.

El Campo de Marte en la actualidad

El Campo de Marte fue declarado “área verde intangible” a través de la Ley N°16979, emitida por el Congreso el 20 de abril de 1968. Se construyó sobre el terreno en el que funcionó el Hipódromo de Santa Beatriz y actualmente alberga, además, a una serie de monumentos y esculturas.

Dicho espacio público fue víctima del robo, en junio del 2022, de algunas de las estructuras, como las puertas de bronce y otros elementos del “Monumento a los Caídos en 1941”, conocido también como “Monumento a los Defensores de la Frontera”.

El proyecto de mejoramiento estuvo paralizado más de dos años debido a observaciones del Ministerio de Cultura, por lo que la Municipalidad de Jesús María realizó gestiones durante el gobierno de José Jerí para que les dé luz verde a los trabajos.

Finalmente, el Ministerio de Cultura aprobó, mediante la resolución directoral N°088-2025-DGPC-VMPCIC/MC, con fecha 3 de noviembre de 2025, la ejecución de los trabajos correspondientes al expediente técnico y consideró las labores técnicamente viables.

El proyecto demanda una inversión de 26.7 millones de soles y beneficiará a 134 mil vecinos, según las proyecciones de la MML. Las labores se desarrollan sobre 122,000 metros cuadrados.