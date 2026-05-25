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El Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), entidad de la Municipalidad de Lima, resolvió el contrato con el consorcio Disamart, a cargo del mejoramiento del Campo de Marte, debido al retraso en los trabajos y “al bajo ritmo de avance en las labores de emergencia para la mitigación de áreas verdes por parte del mencionado consorcio”. Esta decisión se da luego de las denuncias de algunos vecinos y colectivos respecto a que los árboles del denominado pulmón verde se encuentran abandonados.

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